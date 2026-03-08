Kapet me kokainë, arrestohet 18-vjeçari në Elbasan

Elbasan, 8 mars 2026 – Policia e Elbasanit ka arrestuar në flagrancë shtetasin M. L., 18 vjeç, pasi u kap me lëndë narkotike.
Ngjarja ndodhi më 7 mars 2026, rreth orës 23:45, gjatë një kontrolli fizik në lagjen “28 Nëntori”, në vendin e quajtur “Lulishtja 1 Maj”. Policia i gjeti të ndara në doza sasi lënde të dyshuar të llojit kokainë, e cila dyshohet të ishte për shpërndarje.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme.
