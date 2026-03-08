Astrologia zbulon 5 shenjat më seksi të zodiakut

Vetëm 5 shenja të zodiakut konsiderohen më pasionantet – dhe pse Luani nuk është në listë
Disa njerëz besojnë shumë te astrologjia, ndërsa të tjerë e shohin atë me skepticizëm. Pavarësisht nga kjo, astrologjia vazhdon të tërheqë interes të madh, sidomos kur bëhet fjalë për karakterin, marrëdhëniet dhe pasionin e shenjave të zodiakut.
Sipas astrologes Reda Wigle, e cila shkruan për New York Post që citon noa.al, ekzistojnë vetëm pesë shenja që konsiderohen më pasionantet dhe më intensive në jetën intime. Këto shenja njihen për imagjinatën e fortë, energjinë e madhe emocionale dhe dëshirën e lartë për afërsi me partnerin.
Ajo thekson gjithashtu se për të kuptuar më mirë këtë aspekt nuk mjafton vetëm shenja e Diellit, pra shenja që përcaktohet nga data e lindjes. Sipas saj, një rol shumë të rëndësishëm luan edhe pozicioni i planetit Mars në hartën astrologjike, pasi Marsi lidhet me pasionin, energjinë dhe dëshirën.
Dashi
Dashi është një shenjë që drejtohet nga planeti Mars, i cili lidhet drejtpërdrejt me energjinë dhe pasionin. Për këtë arsye, njerëzit e lindur në këtë shenjë shpesh konsiderohen shumë të guximshëm dhe të drejtpërdrejtë në mënyrën si shprehin ndjenjat dhe dëshirat e tyre. Ata nuk kanë frikë të marrin iniciativë dhe shpesh karakterizohen nga një energji e fortë dhe spontane në marrëdhënie. Për Dashin, pasioni është një pjesë natyrale e karakterit të tij.
Binjakët
Edhe pse është një shenjë e ajrit dhe shpesh lidhet me komunikimin dhe mendjen, Binjakët kanë një kuriozitet shumë të madh për gjithçka që lidhet me marrëdhëniet dhe përvojat e reja. Ata pëlqejnë të eksplorojnë, të flasin hapur për dëshirat dhe të krijojnë një lidhje ku komunikimi është shumë i rëndësishëm. Kjo kuriozitet dhe kjo nevojë për eksperienca të reja i bën Binjakët një shenjë shumë dinamike dhe të hapur në jetën intime.
Akrepi
Akrepi konsiderohet shpesh si një nga shenjat më intensive të zodiakut. Ai lidhet me emocione të forta, pasion të thellë dhe një energji shumë magnetike. Njerëzit e kësaj shenje shpesh janë shumë të përkushtuar në marrëdhënie dhe kërkojnë lidhje të forta emocionale. Kur ndihen të sigurt dhe të dashuruar, ata janë të gatshëm të përjetojnë marrëdhënien me shumë intensitet dhe përkushtim.
Bricjapi
Edhe pse Bricjapi shpesh shihet si një shenjë serioze dhe e disiplinuar, në realitet ai ka një anë shumë sensuale. Ai drejtohet nga planeti Saturn, por kjo nuk do të thotë se i mungon pasioni. Përkundrazi, Bricjapi i qaset marrëdhënieve me seriozitet dhe dëshirë për të ndërtuar një lidhje të fortë. Ai i kushton rëndësi jo vetëm kënaqësisë personale, por edhe harmonisë dhe mirëqenies së partnerit.
Peshqit
Peshqit janë një shenjë e ujit dhe karakterizohen nga emocione të thella dhe imagjinatë e pasur. Ata përjetojnë ndjenjat në mënyrë shumë intensive dhe shpesh kërkojnë një lidhje që kombinon emocione, ndjeshmëri dhe pasion. Në marrëdhënie ata janë romantikë, intuitivë dhe të përkushtuar, duke e bërë përvojën intime një moment shumë emocional dhe të veçantë.
Sipas astrologes, këto pesë shenja dallohen për mënyrën e fortë dhe të pasionuar me të cilën përjetojnë marrëdhëniet dhe emocionet, duke i bërë ato ndër më intensive në zodiak.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd