Ky është i vetmi det në botë që nuk prek tokën

Ky është deti i vetëm në planet që nuk prek tokë – misteri i tij ka habitur edhe KKolombin
Ekziston një det në botë që ka një veçori të pazakontë: nuk prek asnjë tokë. Ndryshe nga të gjitha detet e tjera që kufizohen nga brigje ose ishuj, ky det rrethohet vetëm nga rrymat oqeanike.
Ai u përmend për herë të parë nga Kristofor Kolombi në vitin 1492. Kur e kaloi këtë zonë gjatë udhëtimit të tij historik, ai vuri re një shtresë të dendur algash që mbulonin sipërfaqen e ujit deri aty ku arrinte syri. Për një moment ai mendoi se mund të përplasej papritur me tokë.
Ky vend lidhet shpesh edhe me misterin e Trekëndëshit të Bermudës dhe me legjenda për anije të zhdukura. Megjithatë, në realitet bëhet fjalë për një nga ekosistemet detare më të rëndësishme dhe më të brishta në planet.
Deti për të cilin bëhet fjalë është Deti i Sargaseve në Oqeanin Atlantik Verior. Ai është i vetmi det në botë që nuk kufizohet nga toka, por nga rrymat e oqeanit që e rrethojnë nga të gjitha anët.
Ky det ka një thellësi shumë të madhe, që arrin nga 4 deri në 7 kilometra. Një tjetër karakteristikë e tij është qetësia e madhe e ujërave. Për shumë kohë marinarët kishin frikë nga kjo zonë pikërisht për shkak të mungesës së erës dhe qetësisë së pazakontë të detit.
Sipërfaqja e tij është gjigante dhe mund të arrijë deri në 26 herë më e madhe se territori i Greqisë. Megjithatë, kufijtë e tij nuk janë të përhershëm, sepse ndryshojnë sipas rrymave oqeanike që e rrethojnë.
Ndryshe nga detet e tjera, kufijtë e Detit të Sargaseve krijohen nga rrymat e mëdha të Atlantikut: Rryma e Gjirit në perëndim, Rryma e Atlantikut Verior në veri, rryma e Kanarie në lindje dhe rryma ekuatoriale e Atlantikut në jug. Këto rryma krijojnë një lëvizje të lehtë rrethore të ujërave dhe formojnë një zonë të veçantë detare.
Një nga elementët më karakteristikë të këtij deti janë algat sargassum. Këto alga qëndrojnë të grumbulluara në sipërfaqe dhe formojnë një shtresë të madhe me ngjyrë kafe-verdhë. Ato krijojnë një habitat të rëndësishëm për shumë specie detare dhe përbëjnë një ekosistem të veçantë.
Rëndësia ekologjike e këtij deti është shumë e madhe. Ai mbështet qindra specie detare dhe luan një rol të rëndësishëm në ruajtjen e ekuilibrit të oqeaneve. Kur algat sargassum fundosen në thellësitë e oqeanit, ato ndihmojnë edhe në depozitimin natyror të dioksidit të karbonit.
Një fakt shumë i veçantë është se Deti i Sargaseve është i vetmi vend në botë ku riprodhohen ngjalat evropiane dhe ato amerikane. Pikërisht nga kjo zonë fillon udhëtimi i tyre i gjatë nëpër oqeane.
Për shkak të rëndësisë së tij për biodiversitetin dhe klimën, ky det është njohur ndërkombëtarisht si një zonë shumë e rëndësishme për mbrojtjen e natyrës dhe ekosistemeve detare.
