Irani drejt zgjedhjes së udhëheqësit të ri Suprem pas vrasjes së Khameneit

Teheran, 8 mars 2026 – Asambleja e Ekspertëve e Iranit ka arritur një marrëveshje për zgjedhjen e Udhëheqësit të ri Suprem të Iranit, pas vrasjes së liderit të mëparshëm, Ali Khamenei.
Lajmi u bë i ditur nga anëtari i kësaj asambleje, Mohammad‑Mahdi Mirbagheri, në një deklaratë për agjencinë iraniane të lajmeve Fars News Agency. Sipas tij, janë zhvilluar përpjekje intensive për të përcaktuar pasuesin e Khameneit dhe është arritur një vendim i përbashkët.
“U bënë përpjekje të mëdha për të përcaktuar udhëheqësin dhe u arrit një mendim vendimtar dhe unanim”, deklaroi Mirbagheri.
Edhe përfaqësuesi i Zanjanit në këtë organ, Hojjatoleslam Jafari, shprehu shpresën që qytetarët iranianë të pranojnë sa më shpejt vendimin për liderin e ri.
Sipas Kushtetutës së Iranit, Asambleja e Ekspertëve e Iranit, e përbërë nga 88 anëtarë, ka kompetencën për të zgjedhur Udhëheqësin Suprem të vendit. Procesi u bë i nevojshëm pas vrasjes së Ali Khamenei në një sulm amerikan në Teheran më 28 shkurt, pas gati 37 vitesh në pushtet.
Një tjetër anëtar i asamblesë, Mohsen Heidari Alekasir, deklaroi se kandidati për lider të ri u zgjodh edhe duke marrë parasysh këshillat e Khameneit, i cili kishte thënë se udhëheqësi i Iranit duhet të jetë një figurë që “urrehet nga armiqtë e vendit”.
Sipas raportimeve të mediave, një nga emrat më të përfolur për këtë post është Mojtaba Khamenei, djali i ish-udhëheqësit suprem Ali Khamenei. Më herët, presidenti amerikan Donald Trump e kishte cilësuar një zgjedhje të tillë si “të papranueshme”.
Megjithatë, autoritetet iraniane nuk kanë bërë ende një shpallje zyrtare përfundimtare për emrin e liderit të ri suprem.
