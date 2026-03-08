Zbulohet ‘fole’ në Durrës, arrestohen dy braziliane

Durrës, 8 mars 2026 – Një ambient i përshtatur për ushtrimin e prostitucionit dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike është zbuluar nga autoritetet në Durrës, ndërsa dy shtetase nga Brazili janë arrestuar në flagrancë.
Sipas njoftimit të Policia e Shtetit, operacioni policor i koduar “Storm 15” u zhvillua nga Seksioni për Hetimin e Trafiqeve në bashkëpunim me shërbimet operacionale të Drejtoria Vendore e Policisë Durrës, pas një hetimi dyjavor të kryer me metoda speciale hetimi dhe nën drejtimin e prokurorisë.
Në kuadër të operacionit u arrestuan shtetaset N. P., 26 vjeçe, dhe M. B., 39 vjeçe, të cilat dyshohet se kishin marrë me qira dy ambiente në rrugën “Dalip Peza”, në lagjen nr. 17 të qytetit, dhe i kishin përshtatur për ushtrimin e aktivitetit të prostitucionit.
Dy shtetaset akuzohen për veprat penale “Prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike”, “Prostitucion” dhe “Përshtatja e ambienteve për prostitucion”.
Gjithashtu, në vijim të veprimeve procedurale u procedua në gjendje të lirë një shtetas 22 vjeç, banues në Durrës, për veprën penale “Prostitucioni”. Në të njëjtën mënyrë u procedua edhe pronari i ambienteve, shtetasi F. T., 30 vjeç, banues në Fushë-Krujë, për veprën penale “Përshtatja e ambienteve për prostitucion”.
Gjatë operacionit policia sekuestroi në cilësinë e provës materiale dy pasaporta të shtetaseve të huaja, një shumë parash, tetë telefona celularë, një DVR, karta telefonike, dy blloqe shënimesh, si dhe sasi të vogla të lëndës narkotike të dyshuar kanabis.
Sipas policisë, gjatë ndërhyrjes njëra nga shtetaset e huaja refuzoi të hapte derën e ambientit ku ndodhej, e cila u hap më pas me ndihmën e shërbimit zjarrfikës.
Materialet procedurale i janë referuar Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme hetimore.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd