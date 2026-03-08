Sulmi rus në Harkiv vret të paktën 10 persona, mes viktimave edhe fëmijë

Harkiv, 8 mars 2026 – Të paktën 10 persona kanë humbur jetën pas një sulmi me raketë balistike ruse ndaj një ndërtese banimi në qytetin e Kharkiv në Ukrainë, njoftuan zyrtarët lokalë.
Sipas autoriteteve, raketa goditi një ndërtesë pesëkatëshe banimi, duke shkaktuar shkatërrime të mëdha. Në mesin e viktimave ndodhen edhe dy fëmijë, ndërsa disa persona të tjerë dyshohet se mund të jenë ende të bllokuar nën rrënoja.
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, tha se ekipet e shpëtimit kanë punuar gjatë gjithë natës për të kërkuar të mbijetuarit.
“Që nga rënia e natës, ekipet e shpëtimit po çmontojnë rrënojat e një ndërtese banimi në Harkiv pas një sulmi me raketë balistike ruse. Mund të ketë ende njerëz nën rrënoja”, deklaroi Zelensky në rrjetin social Telegram.
Guvernatori i rajonit të Harkivit, Oleh Syniehubov, bëri të ditur se 15 persona janë plagosur, ndërsa 19 ndërtesa banimi janë dëmtuar nga sulmet ruse gjatë natës.
Presidenti ukrainas u bëri thirrje partnerëve perëndimorë që të rrisin mbështetjen për vendin e tij, veçanërisht në furnizimin me sisteme të mbrojtjes ajrore, duke theksuar se Rusia vazhdon përpjekjet për të goditur infrastrukturën civile dhe kritike të Ukrainës.
Nga ana tjetër, Rusia ka mohuar se synon objektiva civile. Sipas Ministria e Mbrojtjes e Rusisë, forcat ruse kanë kryer sulme ndaj objekteve ushtarake dhe infrastrukturës energjetike të Ukrainës.
Zyrtarët ukrainas raportuan gjithashtu për sulme ndaj katër stacioneve hekurudhore në Ukrainën qendrore, si dhe ndaj objekteve portuale në rajonin e Rajoni i Odesës në jug të vendit.
Lufta mes Rusisë dhe Ukrainës nisi me pushtimin rus në shkurt të vitit 2022 dhe vazhdon ende, ndërsa përpjekjet diplomatike për t’i dhënë fund konfliktit kanë mbetur të vështira.
