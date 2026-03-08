Plagoset me thikë i dënuari për vjedhje në Tiranë, arrestohet i riu

Tiranë, 8 mars 2026 – Një plagosje me thikë është regjistruar në kryeqytet, ku policia ka arrestuar një 26-vjeçar të dyshuar si autor të ngjarjes.
Sipas njoftimit të Policia e Shtetit, në pranga është vënë shtetasi me inicialet S. V., 26 vjeç, i cili dyshohet se ka goditur me mjet prerës shtetasin A. C., 26 vjeç, në zonën e Rruga Mine Peza në Tiranë.
I plagosuri është transportuar në spital dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Sipas autoriteteve, ai është jashtë rrezikut për jetën.
Nga verifikimet e mëtejshme rezultoi se ndaj shtetasit A. C. kishte një vendim të mëparshëm nga Gjykata e Tiranës, e cila e kishte dënuar me 4 muaj burgim për veprën penale “Vjedhja”. Policia ka bërë edhe ekzekutimin e këtij vendimi.
Materialet procedurale i janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme hetimore.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd