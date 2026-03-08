Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Plagoset me thikë i dënuari për vjedhje në Tiranë, arrestohet i riu
Transmetuar më 08-03-2026, 10:54

Tiranë, 8 mars 2026 – Një plagosje me thikë është regjistruar në kryeqytet, ku policia ka arrestuar një 26-vjeçar të dyshuar si autor të ngjarjes.

Sipas njoftimit të Policia e Shtetit, në pranga është vënë shtetasi me inicialet S. V., 26 vjeç, i cili dyshohet se ka goditur me mjet prerës shtetasin A. C., 26 vjeç, në zonën e Rruga Mine Peza në Tiranë.

I plagosuri është transportuar në spital dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Sipas autoriteteve, ai është jashtë rrezikut për jetën.

Nga verifikimet e mëtejshme rezultoi se ndaj shtetasit A. C. kishte një vendim të mëparshëm nga Gjykata e Tiranës, e cila e kishte dënuar me 4 muaj burgim për veprën penale “Vjedhja”. Policia ka bërë edhe ekzekutimin e këtij vendimi.

Materialet procedurale i janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme hetimore.

