Trump: Mund të mos ketë mbetur asnjë udhëheqës iranian gjallë që të thotë ‘ne dorëzohemi’!

Presidenti i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka ashpërsuar ndjeshëm retorikën ndaj Iran, duke lënë të kuptohet se nuk është i interesuar për negociata për t’i dhënë fund konfliktit dhe duke mos përjashtuar mundësinë që lufta të përfundojë vetëm pas shkatërrimit të kapaciteteve ushtarake dhe eliminimit të udhëheqjes iraniane.
Duke folur për gazetarët në bordin e avionit presidencial Air Force One të shtunën, Trump tha se fushata ajrore e vazhdueshme mund ta bëjë të pakuptimtë çdo negociatë, nëse udhëheqësit kryesorë të Iranit eliminohen gjatë operacioneve ushtarake.
“Në një moment, mund të mos ketë asnjë udhëheqës të gjallë për të thënë ‘ne dorëzohemi’,” deklaroi presidenti amerikan, një nga komentet më të ashpra deri tani lidhur me konfliktin.
Trump shtoi se forcat amerikane kanë goditur rëndë kapacitetet ushtarake të Teheranit:
Neutralizuan 44 anije luftarake të marinës iraniane
Shkatërruan forcën ajrore dhe shumicën e raketave të tyre
Reduktuan ndjeshëm aftësinë e Iranit për të përdorur dronë
Goditën shumë uzina ku prodhohen raketat
Presidenti amerikani deklaroi gjithashtu se një goditje edhe më e fortë ndaj ushtrisë iraniane mbetet një opsion i hapur:
“Ne mund ta godasim vetë ushtrinë shumë fort, por ndoshta do ta bëjmë, ndoshta jo. Nuk e kemi marrë ende këtë vendim.”
Deklaratat e Trump pritet të rrisin më tej tensionet në Lindjen e Mesme dhe të shtojnë frikën për një përshkallëzim më të gjerë të konfliktit mes SHBA-së dhe Iranit.
