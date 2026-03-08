Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Leo Messi, një hap larg 900 golave!
Transmetuar më 08-03-2026, 08:31

Sulmuesi argjentinas shënoi golinin e tij të 899-të në ndeshjen kundër DC United.

Leo Messi, në moshën 38-vjeçare, vazhdon të shtojë rekordin e tij mbresëlënës. Të shtunën në mbrëmje, në ndeshjen e Inter Miami kundër DC United, argjentinasi shënoi golin e tij të 899-të në 1.139 ndeshje, një më pak se 900.

Goli u realizua me një top të bukur mbi portier, duke dyfishuar epërsinë e ekipit të Javier Mascherano para pjesës së parë (0-2). Gol i parë i ndeshjes u shënua nga bashkëkombësi i tij, Rodrigo de Paul, në minutën e 17-të.

Në total, Messi ka shënuar:

672 gola për Barcelona

115 gola për Argjentinë

32 gola për Paris Saint-Germain

79 gola për Inter Miami

Një arritje absolutisht e pabesueshme.

Duke pasur parasysh formën e tij të shkëlqyer — tre gola në dy ndeshjet e para të sezonit të MLS — duket e pamundur që Messi të mos arrijë së shpejti shifrën e 900 golave.

Sezonin e kaluar ai shënoi 43 herë dhe dha 25 asiste, shifra këto të arritshme vetëm nga elita e futbollit botëror. Leo Messi është vetëm një hap larg nga një tjetër kapitull historik në karrierën e tij.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...