Leo Messi, një hap larg 900 golave!

Sulmuesi argjentinas shënoi golinin e tij të 899-të në ndeshjen kundër DC United.
Leo Messi, në moshën 38-vjeçare, vazhdon të shtojë rekordin e tij mbresëlënës. Të shtunën në mbrëmje, në ndeshjen e Inter Miami kundër DC United, argjentinasi shënoi golin e tij të 899-të në 1.139 ndeshje, një më pak se 900.
Goli u realizua me një top të bukur mbi portier, duke dyfishuar epërsinë e ekipit të Javier Mascherano para pjesës së parë (0-2). Gol i parë i ndeshjes u shënua nga bashkëkombësi i tij, Rodrigo de Paul, në minutën e 17-të.
Në total, Messi ka shënuar:
672 gola për Barcelona
115 gola për Argjentinë
32 gola për Paris Saint-Germain
79 gola për Inter Miami
Një arritje absolutisht e pabesueshme.
Duke pasur parasysh formën e tij të shkëlqyer — tre gola në dy ndeshjet e para të sezonit të MLS — duket e pamundur që Messi të mos arrijë së shpejti shifrën e 900 golave.
Sezonin e kaluar ai shënoi 43 herë dhe dha 25 asiste, shifra këto të arritshme vetëm nga elita e futbollit botëror. Leo Messi është vetëm një hap larg nga një tjetër kapitull historik në karrierën e tij.
Silvetti. Messi. 2-0.
Pure class from Miami in Baltimore. 😍 pic.twitter.com/9IpJdGyPUi
— Major League Soccer (@MLS) March 7, 2026
