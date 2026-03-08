Flakë të mëdha në Teheran/ Izraeli sulmon objektet strategjike të naftës. 4 të vdekur në Bejrut

Të paktën katër persona kanë humbur jetën dhe 10 të tjerë janë plagosur si pasojë e një sulmi izraelit që goditi hotelin “Ramada” në qendër të Bejrut, njoftoi të martën Ministria e Shëndetësisë e Libanit. Ekipet e emergjencës dhe forcat e sigurisë u mobilizuan menjëherë në vendngjarje.
Një fotograf i agjencisë AFP raportoi se pa një nga dhomat e hotelit me dritare të thyera dhe dëme të dukshme nga goditja. Zona përreth u rrethua nga forcat e sigurisë, ndërsa ekipet e shpëtimit punuan për të ndihmuar të plagosurit.
Ky është sulmi i parë i këtij lloji në zemër të kryeqytetit libanez që kur Izraeli rifilloi sulmet ajrore kundër Hezbollahut, grupit të mbështetur nga Irani, sipas agjencisë Reuters. Sulmet vijnë në një moment tensioni të lartë në rajon, pasi Izraeli ka intensifikuar operacionet ushtarake kundër Hezbollahut në Liban dhe Iranit, duke rritur frikën për një përshkallëzim më të gjerë të konfliktit në Lindjen e Mesme.
Flakë të mëdha në Teheran
Një incident masiv zjarri u regjistrua pranë objekteve të magazinimit të karburantit në Teheran, me flakë që ngriheshin lart dhe tym të dendur që mbulonte qiellin e natës së qytetit.
Garda Revolucionare e Iranit shprehu besim se forcat e armatosura janë të afta të vazhdojnë luftën kundër SHBA-së dhe Izraelit për “të paktën gjashtë muaj”, duke shtuar se ata tashmë kanë goditur më shumë se 200 objektiva amerikane dhe izraelite në rajonin e gjerë të Lindjes së Mesme.
