Dy emra dhe dy arsye: Si votuan banorët dhe kush shkon në televotim të martën

Banorët e spektaklit nominuan njëri-tjetrin duke zgjedhur dy emra dhe dy arsye në fund të episodit të fundit.
Pesë banorët më të nominuar, të cilët do të shkojnë automatikisht në televotim, janë: Juela, Artani, Egi dhe Edisa.
Në televotim të përhershëm ndodhet Rogerti, ndërsa si lider i shtëpisë, Stenaldo është imun.
Njëri prej banorëve të nominuar do të largohet përfundimisht nga gara ditën e martë, kur publiku do të vendosë nëpërmjet pyetjes: “Kë doni të shpëtoni?”
