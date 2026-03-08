Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Dy emra dhe dy arsye: Si votuan banorët dhe kush shkon në televotim të martën
Transmetuar më 08-03-2026, 07:53

Banorët e spektaklit nominuan njëri-tjetrin duke zgjedhur dy emra dhe dy arsye në fund të episodit të fundit.

Pesë banorët më të nominuar, të cilët do të shkojnë automatikisht në televotim, janë: Juela, Artani, Egi dhe Edisa.

Në televotim të përhershëm ndodhet Rogerti, ndërsa si lider i shtëpisë, Stenaldo është imun.

Njëri prej banorëve të nominuar do të largohet përfundimisht nga gara ditën e martë, kur publiku do të vendosë nëpërmjet pyetjes: “Kë doni të shpëtoni?”

