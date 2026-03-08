Tërmet i fortë në Greqi, lëkundjet ndihen edhe në jug të Shqipërisë

Një tërmet i fortë ka goditur në orët e para të mëngjesit të së dielës veriperëndimin e Greece, duke shkaktuar panik te banorët e zonës pranë Janinës. Lëkundjet janë ndjerë edhe në disa zona të jugut të Albania.
Sipas të dhënave paraprake, tërmeti kishte magnitudë 5.3 të shkallës Rihter dhe u regjistrua rreth orës 05:32 me orën lokale. Epiqendra u lokalizua rreth 12 kilometra në lindje të Leptokarisë, në rajonin e Thesprotia, pranë kufirit me Shqipërinë.
Të dhënat e Institute of Geodynamics tregojnë se tërmeti kishte një thellësi fokale prej rreth 12.9 kilometrash, çka konsiderohet relativisht e cekët dhe shpesh bën që lëkundjet të ndihen më fort në sipërfaqe.
Vetëm katër minuta pas goditjes së parë, në të njëjtën zonë u regjistrua edhe një tjetër lëkundje me magnitudë 4.7, rreth 20 kilometra larg Janinës.
Lëkundjet u ndjenë jo vetëm në zonën e Ioannina, por edhe në Ionian Islands dhe në rajonin e Thessaly, ndërsa raportime për ndjesi të tërmetit pati edhe në jug të Shqipërisë.
Në një deklaratë për transmetuesin publik grek ERT, sizmologu Efthymios Lekkas u shpreh se, sipas të dhënave të para, bëhet fjalë për një tërmet relativisht të fortë që ka ndodhur në një thellësi të vogël.
Ai theksoi gjithashtu se zona ka një histori aktiviteti sizmik dhe se tërmete të kësaj magnitude zakonisht ndodhin pa paralajmërim.
Nga ana tjetër, autoritetet vendore në Ioannina bëjnë me dije se deri tani nuk janë raportuar dëme serioze. Pas lëkundjeve, shumë banorë dolën në rrugë nga frika, ndërsa në qytet pati edhe një ndërprerje të përkohshme të energjisë elektrike, e cila u rikthye shpejt, ndërsa në zonat përreth zgjati pak më gjatë.
