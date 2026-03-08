Horoskopi ditor i Paolo Fox, e diel 8 Mars 2026 dhe renditja e të 12 shenjave sipas astrologut më të njohur italian
Dashi (21 mars – 19 prill)
Energjia nuk ju mungon, por bashkë me dëshirën për të vepruar mund të ndjeni edhe nevojën për të reflektuar më shumë se zakonisht për atë që po bëni dhe për drejtimin ku po shkoni. Në punë është mirë të shmangni vendimet e nxituara dhe të analizoni me kujdes propozimet që në fillim mund t’ju duken pak interesante. Në dashuri hapet një mundësi e mirë për të sqaruar ndjenja të mbetura pezull ose për të forcuar lidhjen me një gjest spontan. Për shëndetin është e dobishme të shkarkoni tensionin përmes aktivitetit fizik ose lëvizjes.
Demi (20 prill – 20 maj)
Marrëdhëniet sentimentale marrin një rol shumë të rëndësishëm dhe rritet dëshira për stabilitet dhe siguri. Ata që janë në një lidhje serioze mund të fillojnë të mendojnë për plane konkrete për të ardhmen, ndërsa ata që janë vetëm duhet të tregohen më të hapur dhe më iniciativë. Në punë është mirë të mos mbeteni të lidhur vetëm me bindjet tuaja, sepse dëgjimi i ideve të të tjerëve mund të jetë i dobishëm. Për shëndetin ndjeni nevojën për qetësi dhe ritme më të qeta, ndaj momentet e relaksit ju ndihmojnë të rikuperoni energjinë.
Binjakët (21 maj – 21 qershor)
Mendja është shumë aktive dhe plot ide, por kjo shpejtësi mendimi mund të krijojë konfuzion nëse merreni me shumë gjëra njëkohësisht. Në punë mund të vijë një lajm ose komunikim i papritur që duhet vlerësuar me qetësi para se të merrni një vendim. Në dashuri mbizotëron dëshira për dialog dhe lehtësi, por partneri mund të kërkojë më shumë përfshirje emocionale. Për shëndetin është e rëndësishme të kujdeseni për përqendrimin dhe të pushoni mendjen.
Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)
Emocionet bëhen më intensive dhe ju shtyjnë të reflektoni më sinqerisht për ndjenjat tuaja. Në marrëdhëniet sentimentale ndjeshmëria mund të bëhet një pikë e fortë nëse arrini të ndani atë që ndjeni pa u mbyllur në vetvete. Në punë mund të vijë një përgjegjësi e re që në fillim duket sfiduese, por që do t’ju japë mundësi të tregoni aftësitë tuaja. Për shëndetin është mirë të krijoni momente qetësie dhe të dëgjoni sinjalet e trupit.
Luani (23 korrik – 23 gusht)
Pasioni në dashuri rikthehet me më shumë intensitet, edhe pse krenaria mund të krijojë ndonjë tension të vogël në marrëdhënie. Në punë shfaqet mundësia për të marrë vlerësime ose konfirmime që i prisnit prej kohësh, shenjë se përpjekjet po japin rezultat. Për shëndetin ndiheni më të fortë se në një periudhë të fundit paksa të paqëndrueshme, por gjithsesi është mirë të shmangni tepricat dhe të mbani një ekuilibër mes aktivitetit dhe pushimit.
Virgjëresha (24 gusht – 22 shtator)
Organizimi dhe përpikëria ju ndihmojnë të vendosni rregull në disa çështje praktike që kërkojnë vëmendje. Në punë mund të vijnë përgjigje ose zhvillime që i prisnit dhe që e bëjnë situatën më të qartë. Në dashuri është e rëndësishme të lini vend edhe për spontanitet dhe të mos analizoni çdo gjë me tepër racionalitet. Për shëndetin vërehet një përmirësim i përgjithshëm krahasuar me një periudhë më të lodhshme që keni kaluar.
Peshorja (23 shtator – 22 tetor)
Në marrëdhëniet sentimentale dialogu bëhet thelbësor. Sqarimi i disa keqkuptimeve mund të rikthejë ekuilibrin dhe qetësinë. Beqarët mund të ndihen më të hapur për të njohur njerëz të rinj, sidomos në ambiente sociale interesante. Në punë është e dobishme të mbani një qëndrim diplomatik, sepse bashkëpunimi me të tjerët mund të sjellë rezultate më të mira nga sa prisni. Shëndeti është në përgjithësi i mirë, por duhet të shmangni stresin e tepërt.
Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)
Ndjenjat bëhen shumë të thella dhe intensive. Kjo mund të sjellë pasion të madh, por edhe momente tensioni nëse lindin xhelozi ose dyshime. Në punë vendosmëria dhe intuita mund të bëjnë diferencën, sidomos nëse përballeni me zgjedhje të rëndësishme. Energjia nuk mungon, por është mirë të mos neglizhoni pushimin dhe rikuperimin e forcave.
Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)
Dëshira për liri dhe përvoja të reja reflektohet si në marrëdhëniet personale ashtu edhe në projektet profesionale. Në dashuri mund të lindë dëshira për të ndryshuar diçka ose për ta jetuar lidhjen me më shumë spontanitet. Në punë idetë origjinale dhe iniciativa mund të hapin mundësi interesante. Për shëndetin janë shumë të dobishme aktivitetet në ajër të pastër dhe situatat që ju mbajnë në lëvizje.
Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar)
Vendosmëria ju ndihmon të përballoni detyrimet dhe përgjegjësitë me seriozitet. Në punë mund të arrini përparime konkrete nëse vazhdoni të tregoni disiplinë dhe qëndrueshmëri. Në dashuri është mirë të lini më shumë hapësirë për shprehjen e ndjenjave dhe të mos fokusoheni vetëm te detyrimet. Për shëndetin është e rëndësishme të rikuperoni energjitë, sidomos nëse keni pasur shumë angazhime.
Ujori (20 janar – 19 shkurt)
Miqësitë dhe marrëdhëniet shoqërore marrin një rëndësi të madhe dhe mund të sjellin ide ose mundësi të reja. Në dashuri ndjeni nevojën për t’u ndier të lirë dhe të kuptuar, gjë që është thelbësore për ekuilibrin në çift. Në punë kreativiteti dhe aftësia për të menduar ndryshe bëhen një avantazh i madh. Për shëndetin është mirë të mbani një stil jete aktiv dhe stimulues për mendjen.
Peshqit (20 shkurt – 20 mars)
Intuita është shumë e fortë dhe mund t’ju ndihmojë në vendime delikate, sidomos në marrëdhëniet sentimentale. Në dashuri rritet dëshira për afërsi dhe për një lidhje më të thellë me partnerin. Në punë mund të mendoni për drejtime të reja ose ndryshime që mund të rrisin kënaqësinë personale. Shëndeti është në përgjithësi i mirë, por është e rëndësishme të mos harroni pushimin dhe momentet e qetësisë.
Renditja e 12 shenjave nga më me fat tek më pak me fat për 8 mars 2026 sipas tendencës së ditës:
Luani
Shigjetari
Ujori
Demi
Virgjëresha
Gaforrja
Peshorja
Akrepi
Peshqit
Binjakët
Dashi
Bricjapi
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd