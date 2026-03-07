Trump i ashpër me Starmer: ‘Nuk na duhet ndihma pasi të fitojmë luftën’!

Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, reagoi ashpër pas lajmit se kryeministri britanik Keir Starmer planifikonte dërgimin e avionëve transportues në Lindjen e Mesme, pas intensifikimit të sulmeve.
Në një postim në Truth Social, Trump u shpreh se SHBA nuk ka më nevojë për ndihmën e Mbretërisë së Bashkuar, duke theksuar se lufta është tashmë fituar:
“Mbretëria e Bashkuar, dikur aleati ynë i Madh, ndoshta më i Madhi nga të gjithë, më në fund po e mendon seriozisht dërgimin e dy transportuesve të avionëve në Lindjen e Mesme. Kjo është në rregull, Kryeministër Starmer, nuk kemi më nevojë për to – Por do ta mbajmë mend. Nuk kemi nevojë për njerëz që bashkohen në luftëra, pasi kemi fituar tashmë!”
Deklarata nxiti tensione diplomatike, duke reflektuar dallimet mes SHBA dhe Mbretërisë së Bashkuar për rolin në konfliktin që po përshkallëzohet në rajon.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd