Bytyçi: Richard Grenell paguhet nga Serbia, lobon kundër Kosovës

Enver Bytyçi, profesor dhe ekspert i politikës ndërkombëtare, deklaroi këtë të shtunë në emisionin “Review” në Euronews Albania se Richard Grenell, ish-diplomati amerikan, vepron në interes të Serbisë dhe lobon kundër Kosovës.
Bytyçi komentoi reagimet e Grenell lidhur me ngërçin kushtetues në Kosovë për moszgjedhjen e Presidentit të Republikës, duke theksuar se:
“Kur flet Grenell, ka folur Vuçiç, nuk kam asnjë koment tjetër. Në mënyrë kategorike ai paguhet dhe është në borderonë e Beogradit për të lobuar kundër Kosovës dhe pro Serbisë. Kur e kam lexuar, kam menduar se kjo ka ndodhur me një regji të këtyre eksponentëve. Asgjë nuk ndodh rastësisht.”
Deklarata e Bytyçit ngre shqetësime mbi ndikimin e aktorëve të jashtëm në proceset politike të Kosovës dhe mbi rolin e Grenell në këto zhvillime.
