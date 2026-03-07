Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Bytyçi: Richard Grenell paguhet nga Serbia, lobon kundër Kosovës
Transmetuar më 07-03-2026, 22:53

Enver Bytyçi, profesor dhe ekspert i politikës ndërkombëtare, deklaroi këtë të shtunë në emisionin “Review” në Euronews Albania se Richard Grenell, ish-diplomati amerikan, vepron në interes të Serbisë dhe lobon kundër Kosovës.

Bytyçi komentoi reagimet e Grenell lidhur me ngërçin kushtetues në Kosovë për moszgjedhjen e Presidentit të Republikës, duke theksuar se:

“Kur flet Grenell, ka folur Vuçiç, nuk kam asnjë koment tjetër. Në mënyrë kategorike ai paguhet dhe është në borderonë e Beogradit për të lobuar kundër Kosovës dhe pro Serbisë. Kur e kam lexuar, kam menduar se kjo ka ndodhur me një regji të këtyre eksponentëve. Asgjë nuk ndodh rastësisht.”

Deklarata e Bytyçit ngre shqetësime mbi ndikimin e aktorëve të jashtëm në proceset politike të Kosovës dhe mbi rolin e Grenell në këto zhvillime.

