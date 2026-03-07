Modelja e njohur shqiptare befason ndjekësit me shtatzanin e ‘fshehur’! Bëhet nënë për herë të parë

Një nga figurat më të njohura të bukurisë shqiptare, Agnesa Vuthaj, është bërë nënë për herë të parë, duke zgjedhur që këtë kapitull të rëndësishëm të jetës ta përjetojë larg vëmendjes mediatike.
Modelja dhe ish-Miss-i shqiptar kishte befasuar ndjekësit në fillim të këtij viti, kur më 1 janar publikoi një fotografi ku shfaqej me barkun e rrumbullakosur, duke zbuluar për herë të parë se ishte në pritje të ëmbël. Deri në atë moment, shtatzënia e saj ishte mbajtur plotësisht private dhe jashtë fokusit të mediave.
Burime pranë emisionit Prive, të drejtuar nga Liberta Spahiu, bëjnë me dije se Agnesa është bërë nënë e një djali disa javë më parë. Aktualisht, ajo po e shijon këtë periudhë të re të jetës në një atmosferë të qetë dhe larg ekspozimit publik.
Edhe në këtë fazë të re të jetës, Vuthaj ka zgjedhur të ruajë diskrecion maksimal për jetën personale. Partneri i saj thuhet se është një sipërmarrës që nuk është pjesë e botës së medias dhe preferon të qëndrojë larg vëmendjes së publikut.
Lajmi është pritur me shumë urime nga ndjekësit dhe admiruesit e saj, të cilët i kanë uruar shëndet dhe jetë të gjatë vogëlushit, si dhe lumturi në këtë kapitull të ri të jetës së modeles.
