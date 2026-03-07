Situatë dramatike në Liban! 294 të vdekur dhe mbi 1 mijë të plagosur

Sulmet izraelite në Liban këtë javë kanë shkaktuar 294 viktima dhe 1,023 të plagosur, sipas të dhënave të publikuara nga Ministria e Shëndetësisë së Libanit.
“Situata është dramatike dhe ka shkaktuar humbje të mëdha njerëzore,” tha kreu i ministrisë, duke dhënë bilancin e viktimave dhe të plagosurve në vend.
Sulmet kanë prekur zona të banuara dhe kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme infrastrukturore, duke rritur frikën dhe panikun mes civilëve. Autoritetet shëndetësore po punojnë për të siguruar ndihmën e nevojshme dhe për të trajtuar të plagosurit, ndërsa situata mbetet kritike në shumë qytete dhe fshatra.
“Ne po punojmë pa pushim për të shpëtuar jetët e qytetarëve dhe për të parandaluar humbje të tjera,” shtoi Ministria e Shëndetësisë, duke theksuar nevojën urgjente për ndihmë ndërkombëtare dhe mbështetje logjistike në terren.
