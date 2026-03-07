Sulmohet me dronë ambasada amerikane në Bagdad

IRAN- Ambasada amerikane në Bagdad është sulmuar me dronë. Sipas mediave të huaja, tre zyrtarë irakianë të sigurisë thanë se një raketë ra në vendin e uljes së helikopterit në kompleksin e ambasadës amerikane në Bagdad. Ata folën në kushte anonimiteti sepse nuk ishin të autorizuar të komentonin publikisht.
Nuk raportohet për viktima. Zona e Gjelbër e Bagdadit, e cila strehon zyrat qeveritare dhe misionet diplomatike, është sulmuar në të kaluarën, por kjo ishte goditja e parë që raportohet se ka rënë atje në javën pas fillimit të sulmeve izraelite dhe të Shteteve të Bashkuara në Teheran, të cilat shkaktuan luftë në Lindjen e Mesme.
Irani ka nisur dhjetëra sulme në bazat ushtarake amerikane dhe objekte të tjera në Irak. Ata gjithashtu kanë goditur bazat e grupeve opozitare kurde iraniane që veprojnë në Irakun verior
