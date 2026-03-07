Arrestohet shqiptari me 700 doza kokainë në Itali

ITALI- Policia italiane ka arrestuar ditën e sotme një shqiptar në Perugia. Ai u arrestua nga autoritetet italiane, pasi u kap me tre kilogramë kokainë të ndarë në 343 doza të mbyllura me nxehtësi.
Ndërhyrja u krye ditën e djeshme në Ankona, afër Piazza Rosselli ku policia bllokoi makinën e tij dhe më pasi vijoj me kontrollin e plotë të saj. Kontrolli bëri të mundur gjetjen dhe sekuestrimin e menjëhershëm të 25 mbështjellësve të kokainës.
Kontrollet e mëvonshme çuan në zbulimin e vendfshehjes kryesore të drogës. Mediat italiane shkruajnë se u zbuluane 274 doza kokainë, të cilat ishin varrosur pranë një rruge provinciale në territorin e Monsano. Më pas policia kontrolli edhe banesën e shqiptarit, ku arriti të gjente përsëri doza kokaine.
Gjatë kontrollit u gjetën 44 mbështjellës të tjerë të kokainës, material për paketimin e dozave dhe rreth 7000 euro para në dorë, që besohet të jenë të ardhura nga tregtia e drogës. Shqiptari është arrestuar dhe është dërguar në burgun e Montacuto, ku mbetet në dispozicion të autoriteteve gjyqësore.
