Adrian Gashi zgjidhet kryetar i PD-së në Durrës
Transmetuar më 07-03-2026, 20:48

Adrian Gashi është zgjedhur kryetar i degës së Partia Demokratike e Shqipërisë në Durrës, pas përfundimit të procesit të votimit nga anëtarësia e kësaj force politike.

Procesi zgjedhor u zhvillua gjatë ditës së sotme, duke nisur në orën 08:00 dhe duke përfunduar në orën 18:00. Në këtë garë morën pjesë dy kandidatë, ku Gashi arriti të sigurojë shumicën e votave.

Sipas rezultateve, Gashi mori 586 vota nga anëtarësia, ndërsa kandidati tjetër në garë, Erion Luka, siguroi 268 vota.

Me këtë rezultat, Adrian Gashi do të drejtojë degën e Partia Demokratike e Shqipërisë në Durrës, pas një procesi votimi që u zhvillua gjatë gjithë ditës me pjesëmarrjen e anëtarëve të partisë.

