Vitamina që do t’ju bëjë të dukeni më të rinj

Vitamina që të bën të dukesh më i ri – dhe shumica e njerëzve nuk e marrin mjaftueshëm
Ruajtja e rinisë ka qenë gjithmonë një dëshirë e njerëzimit. Edhe pse askush nuk mund të mbetet përgjithmonë i ri, kjo nuk do të thotë se nuk mund të ngadalësosh procesin e plakjes dhe të ruash një pamje më të freskët për më gjatë.
Në ditët e sotme ekzistojnë shumë trajtime dhe produkte që premtojnë efekte kundër plakjes. Megjithatë, një nga elementët ushqyes që ka tërhequr shumë vëmendje për përfitimet e tij në këtë drejtim është vitamina K.
Edhe pse është e njohur kryesisht për rolin e saj në mpiksjen e gjakut dhe shëndetin e kockave, studimet e fundit tregojnë se vitamina K mund të luajë një rol të rëndësishëm edhe në ruajtjen e një pamjeje më rinore.
Çfarë është vitamina K
Vitamina K është një vitaminë e tretshme në yndyrë dhe njihet shpesh si “vitamina e mpiksjes së gjakut”. Ajo ka dy forma kryesore: vitamina K1 dhe vitamina K2.
Vitamina K1 gjendet kryesisht në perimet me gjethe jeshile, ndërsa vitamina K2 gjendet në disa ushqime të fermentuara dhe produkte shtazore. Të dyja format janë të rëndësishme për funksionimin normal të trupit, duke përfshirë metabolizmin e kockave dhe shëndetin e sistemit kardiovaskular.
Përveç kësaj, organizmi ka nevojë për vitaminë K për të ndihmuar procesin e mpiksjes së gjakut dhe për të mbrojtur trupin nga gjakderdhjet e panevojshme.
Si ndihmon vitamina K për një pamje më rinore
Një nga arsyet kryesore pse vitamina K lidhet me efektet kundër plakjes është roli i saj në prodhimin dhe ruajtjen e kolagjenit. Kolagjeni është një proteinë shumë e rëndësishme për elasticitetin dhe fortësinë e lëkurës.
Studimet tregojnë se prania e vitaminës K në organizëm mund të ndihmojë në rritjen e prodhimit të kolagjenit dhe në ngadalësimin e degradimit të tij. Kjo mund të ndihmojë në reduktimin e rrudhave dhe në ruajtjen e një lëkure më të shëndetshme dhe më të re.
Përveç kësaj, vitamina K përmirëson qarkullimin e gjakut. Kjo ndihmon në reduktimin e rrathëve të zinj poshtë syve dhe në zvogëlimin e fryrjes në zonën e syve, ku lëkura është më e hollë dhe më e ndjeshme.
Një tjetër përfitim i rëndësishëm i vitaminës K është efekti i saj anti-inflamator. Inflamacionet, qoftë afatshkurtra apo kronike, mund të ndikojnë negativisht në lëkurë dhe të përshpejtojnë procesin e plakjes. Vitamina K ndihmon në qetësimin e këtyre inflamacioneve dhe mund të ndihmojë në lehtësimin e problemeve si ekzema, aknet dhe reaksionet alergjike të lëkurës.
Si të rrisësh nivelin e vitaminës K
Një nga mënyrat më të thjeshta për të rritur nivelin e vitaminës K është përmes ushqimit. Perimet me gjethe jeshile janë burime shumë të mira të vitaminës K1.
Ushqime si brokoli, lakra, spinaqi dhe zarzavatet e tjera të gjelbra janë shumë të pasura me këtë vitaminë. Duke i përfshirë ato rregullisht në dietën tënde, jo vetëm që përmirëson ushqyerjen e përgjithshme, por edhe ndihmon në ruajtjen e niveleve të shëndetshme të vitaminës K në organizëm.
