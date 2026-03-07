Studimi: Vështirësitë sociale dhe shkollore mund të paralajmërojnë herët rrezikun për psikozë

Një analizë e re nga një konsorcium i madh ndërkombëtar kërkimor sugjeron se vështirësitë sociale dhe akademike tek të rinjtë mund të shfaqen disa vite përpara simptomave klinike të dallueshme të Psikozës.
Sipas studimit, këto rënie në funksionimin e përditshëm – veçanërisht në marrëdhëniet shoqërore dhe performancën shkollore – mund të shërbejnë si shenja të hershme paralajmëruese që paraprijnë simptoma më të qarta, si halucinacionet apo deluzionet, të cilat zakonisht lidhen me këtë gjendje.
Aktualisht, identifikimi i individëve me rrezik të lartë klinik për psikozë bazohet kryesisht në praninë e simptomave psikotike të zbutura. Këto përfshijnë përvoja si anomali perceptuese, dëgjimi i zërave të paqartë apo një rritje e ndjeshme e dyshimit ndaj të tjerëve.
Megjithatë, studiuesit theksojnë se këto shenja shpesh shfaqen pasi individi ka filluar tashmë të përjetojë vështirësi të dukshme në funksionimin e përditshëm.
Studime të mëparshme, kryesisht në Amerikën e Veriut dhe me mostra më të vogla, kishin sugjeruar se problemet në marrëdhëniet me bashkëmoshatarët dhe rënia në performancën shkollore shpesh paraprijnë diagnozën klinike. Analiza e re synoi të verifikonte nëse këto modele janë të qëndrueshme edhe në kultura të ndryshme.
Hulumtimi u fokusua gjithashtu në të ashtuquajturat simptoma negative, të cilat përfshijnë reduktimin e funksioneve normale, si mungesa e motivimit, varfërimi i shprehjes emocionale dhe tërheqja sociale. Këto dallojnë nga simptomat pozitive, që lidhen me shtimin e përvojave të pazakonta, si halucinacionet dhe deluzionet.
Sipas studiuesve, simptomat negative shpesh janë më pak të dukshme, por kanë ndikim të madh në funksionimin afatgjatë dhe në cilësinë e jetës së individit.
Rezultatet e analizës tregojnë se vështirësitë sociale dhe akademike nuk mund të shpjegohen plotësisht nga ankthi apo çrregullimet e humorit dhe se ato lidhen në mënyrë të veçantë me trajektoren e rrezikut për zhvillimin e psikozës.
Autorët e studimit theksojnë se monitorimi i funksionimit social dhe arsimor të të rinjve mund të ofrojë një mundësi të rëndësishme për ndërhyrje të hershme, shumë përpara se simptomat psikotike të bëhen klinikisht të dukshme.
Ky hulumtim është publikuar në revistën shkencore Schizophrenia Bulletin.
