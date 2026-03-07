Si të largosh frikën nga fluturimi me avion

Nëse ke frikë nga avioni, provo këto truke që përdorin edhe psikologët
Shumë njerëz dëgjojnë shpesh se avioni është një nga mjetet më të sigurta të transportit, por kjo nuk do të thotë se frika nga fluturimi zhduket menjëherë. Në fakt, nuk je i vetmi që e përjeton këtë ndjenjë. Studimet tregojnë se vetëm në Shtetet e Bashkuara më shumë se 25 milionë të rritur kanë frikë nga fluturimi.
Megjithatë, ekzistojnë disa mënyra që mund të të ndihmojnë të qetësosh ankthin ose edhe ta kapërcesh atë. Psikologia klinike Rebecca Skolnick, e specializuar në trajtimin e frikës nga fluturimi, ka ndarë disa këshilla praktike që mund të ndihmojnë këdo që përballet me këtë problem.
Kupto pse ekziston kjo frikë
Frika nga fluturimi nuk ka një shkak të vetëm. Për disa njerëz, turbulencat e forta janë arsyeja kryesore që i bën të ndihen të pasigurt gjatë fluturimit. Të tjerë mund të ndihen në ankth për shkak të hapësirave të mbyllura të avionit, gjë që mund të lidhet me klaustrofobinë. Ka edhe persona që ndihen të pasigurt sepse gjatë fluturimit nuk kanë kontroll mbi situatën dhe duhet t’ia besojnë drejtimin pilotit, gjë që mund të krijojë ndjesinë e pasigurisë.
Pavarësisht arsyeve, kjo frikë është e kuptueshme. Ideja e të qenit mijëra metra mbi tokë mund të jetë e frikshme për shumë njerëz. Megjithatë, shumica e personave që kërkojnë ndihmë për këtë problem e bëjnë sepse duan të udhëtojnë, të vizitojnë familjarët, të shkojnë në pushime ose të përmbushin detyrimet e tyre profesionale.
Planifiko si të qëndrosh i zënë gjatë fluturimit
Një mënyrë e mirë për të reduktuar ankthin është të kesh diçka që të të mbajë të zënë gjatë fluturimit. Para se të hipësh në avion, mund të shikosh se çfarë filmash apo serialesh ofron linja ajrore me të cilën do të udhëtosh.
Mund të marrësh me vete edhe aktivitete të tjera që nuk varen nga interneti, si një libër, një tablet me filma të shkarkuar, një bllok për të vizatuar apo çdo aktivitet tjetër që të ndihmon të përqendrohesh diku tjetër. Ideja është të mos rrish duke pritur me ankth çdo moment të fluturimit.
Përdor shqisat për t’u qetësuar
Një tjetër mënyrë për të menaxhuar ankthin është të përqendrohesh te shqisat e tua. Mund të përdorësh një top të vogël antistres, të vendosësh pak vaj aromatik në kyçe ose thjesht të shikosh fotografi që të bëjnë të ndihesh mirë.
Ekspertët rekomandojnë edhe ushtrime relaksimi të muskujve. Kjo teknikë përfshin shtrëngimin e grupeve të muskujve ndërsa merr frymë thellë dhe më pas relaksimin e tyre. Kjo metodë përdoret nga sportistët, nga persona që vuajnë nga pagjumësia dhe nga shumë njerëz që përpiqen të reduktojnë stresin.
Gjithashtu mund të ndihmojnë edhe meditimet e drejtuara, të cilat janë krijuar posaçërisht për personat që kanë frikë nga fluturimi.
Mbaj mend faktet reale
Për disa njerëz, të menduarit logjik dhe analizimi i fakteve ndihmon për të ulur ankthin. Statistikat tregojnë se udhëtimi me avion është bërë gjithnjë e më i sigurt me kalimin e viteve.
Sipas studimeve, pasagjerët sot janë rreth 39 herë më të sigurt sesa në vitet 1970. Pilotët që drejtojnë avionët komercialë duhet të kenë të paktën 1.500 orë fluturimi dhe të kalojnë vazhdimisht kontrolle mjekësore që vlerësojnë gjendjen e tyre fizike dhe psikologjike.
Kujto pse po udhëton
Një mënyrë tjetër për të përballuar ankthin është të përqendrohesh te arsyeja pse po udhëton. Mund të jetë një udhëtim për të parë familjen, një pushim i shumëpritur apo një udhëtim pune. Kur mendon për përvojat pozitive që të presin në destinacion, është më e lehtë të përballosh frikën e momentit.
Kërko ndihmë profesionale nëse është e nevojshme
Nëse frika nga fluturimi bëhet aq e fortë sa të pengon të hipësh në avion ose të hysh në aeroport, atëherë ndihma profesionale mund të jetë zgjidhja e duhur. Ekzistojnë shumë forma trajtimi dhe terapi që mund të ndihmojnë në menaxhimin e kësaj frike.
Është e rëndësishme të kujtosh se nëse nuk përpiqesh ta përballosh këtë problem, mund të humbasësh shumë përvoja të bukura, si udhëtimet, koncertet, pushimet ose takimet me miq dhe familjarë që jetojnë larg.
Frika nga fluturimi është e zakonshme, por me strategjitë e duhura dhe pak praktikë, shumë njerëz arrijnë ta kontrollojnë dhe të udhëtojnë pa ankth.
