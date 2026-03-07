Dramë për një familje shqiptare në Itali. Gruaja humb jetën pas diagnozës së gabuar, familja dëmshpërblehet me 300 mijë euro

Një ngjarje e rëndë është raportuar në Itali, ku një 47-vjeçare shqiptare ka humbur jetën si pasojë e një diagnoze të gabuar mjekësore. Sipas mediave italiane, gruaja ndërroi jetë pasi vuante nga Kanceri i qafës së mitrës, i cili nuk ishte zbuluar në kohë për shkak të rezultateve të pasakta të analizave.
Bëhet e ditur se gruaja kishte kryer tre analiza Pap Test në një laborator mjekësor, gjatë viteve 2016–2019. Rezultatet e këtyre ekzaminimeve kishin dalë negative, duke përjashtuar praninë e infeksioneve apo problemeve serioze shëndetësore.
Megjithatë, disa vite më vonë u konstatua se analizat kishin qenë të pasakta, ndërsa sëmundja kishte vijuar të përparonte deri në diagnostikimin e Karcinomës skuamoze të qafës së mitrës.
Sipas raportimeve, 47-vjeçarja iu nënshtrua trajtimeve të gjata me kimioterapi, si me metoda tradicionale ashtu edhe eksperimentale, por gjendja e saj shëndetësore u përkeqësua me kalimin e kohës. Ajo ndërroi jetë në nëntor të vitit 2023.
Për të shmangur një proces gjyqësor, laboratori që kishte kryer analizat vendosi të arrijë një marrëveshje me familjarët e viktimës. Si pjesë e kësaj marrëveshjeje, familja e saj është dëmshpërblyer me një shumë prej 300 mijë eurosh.
