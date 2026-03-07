Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Irani sulmon bazën amerikane në Bahrein
Transmetuar më 07-03-2026, 19:46

Garda Revolucionare e Iranit (IRGC) deklaroi se ka goditur bazën amerikane Juffair në Bahrein, duke pretenduar se ajo ishte përdorur më herët gjatë ditës për të sulmuar një impiant iranian të desalinizimit.

Në një deklaratë të publikuar në faqen e saj zyrtare, IRGC bëri të ditur se sulmi u krye me raketa me karburant të ngurtë dhe të lëngshëm, të drejtuara me saktësi.

“Në përgjigje të agresionit të terroristëve amerikanë nga baza Juffair kundër impiantit të desalinizimit në Qeshm, kjo bazë amerikane u godit menjëherë”, thuhet në deklaratë.

Ndërkohë, autoritetet e Bahreinit konfirmuan se një sulm iranian ka shkaktuar zjarr në kryeqytetin Manama, duke dëmtuar një banesë dhe disa ndërtesa përreth.

Sipas Ministrisë së Brendshme të Bahreinit, sulmi ka shkaktuar dëme materiale, ndërsa ekipet e mbrojtjes civile janë angazhuar për shuarjen e flakëve.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

