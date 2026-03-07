Jo më atlete të bardha: Ngjyra që do të dominojë atletet këtë pranverë

Lamtumirë atlete të bardha, kjo është ngjyra që do të dominojë pranverën
Me përfundimin e dimrit, çizmet e trasha lihen pas dhe rikthehemi te atletet tona të preferuara. Në pranverë, këpucët sportive bëhen sërish zgjedhja më e rehatshme dhe më stil për çdo ditë.
Sneakers të bardha kanë qenë gjithmonë një zgjedhje klasike dhe e sigurt, por shpesh duken të parashikueshme. Sipas ekspertëve të modës, këtë pranverë do të dominojë një ngjyrë tjetër që pritet të tërheqë vëmendjen: e verdha.
Ngjyra që do të dominojë sneakers në pranverën e vitit 2026
Atletet e verdha konsiderohen zgjedhja më trend për pranverën e vitit 2026. Ato janë të gjalla, energjike dhe tërheqin menjëherë vëmendjen. I japin freski çdo veshjeje dhe e bëjnë stilin më interesant. Kjo ngjyrë është ideale për pranverën, pasi veshjet bëhen më të ndritshme dhe më të lehta.
Për t’i kombinuar më lehtë, mund të zgjidhni sneakers që përziejnë të verdhën me tone neutrale si e bardha, kremi ose e zeza. Përveç të verdhës së fortë, shumë elegante janë edhe nuancat pastel ose variantet që afrohen me portokallinë.
Pavarësisht ngjyrës së fortë, atletet e verdha janë të lehta për t’u kombinuar. Mund t’i vishni me një veshje tërësisht të zezë, në mënyrë që këpucët të jenë elementi që bie më shumë në sy.
Ato kombinohen gjithashtu shumë mirë me xhinse blu të errëta dhe një këmishë të bardhë me mëngë të gjata. Edhe nuancat kafe dhe jeshile shkojnë shumë bukur me këtë ngjyrë. Nëse dëshironi të shtoni më shumë stil, mund të përdorni edhe aksesorë të verdhë, si një shall ose një kapelë, për ta bërë veshjen më të harmonizuar.
