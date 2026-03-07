Fundet rozë janë trendi përrallor që ia vlen ta përvetësoni këtë pranverë

Fundet rozë, trendi romantik që do të dominojë pranverën
Fundet rozë janë një nga trendet më të forta të kësaj pranvere dhe tashmë kanë filluar të shfaqen si në pasarelat e modës, ashtu edhe në stilin e rrugës.
Ngjyra rozë, në nuanca që kujtojnë petalet e trëndafilit ose tone pak më të thella, vjen për të zëvendësuar ngjyrat neutrale dhe të errëta të dimrit, duke sjellë në veshje një ndjesi freskie, romantizmi dhe elegance të natyrshme. Nuk bëhet fjalë për një trend “të ëmbël” që i përshtatet vetëm stileve shumë femërore, por për një ngjyrë që mund të duket moderne, dinamike dhe shumë e gjithanshme.
Në pasarelat e modës, fundet rozë u shfaqën në shumë versione, nga mini në xhins deri te modelet midi prej sateni dhe ato me tyl të lehtë. Shtëpia e modës Dior prezantoi një fund pastel rozë me stil rinor, duke treguar se kjo ngjyrë funksionon shumë mirë edhe në veshje më casual. Nga ana tjetër, fundet rozë prej sateni u shfaqën në kombinime minimaliste, me linja të pastra dhe aksesorë diskretë që i japin një elegancë të veçantë.
Sekreti i një fundi rozë qëndron te mënyra si kombinohet. Një nga kombinimet më të thjeshta dhe elegante është me një triko të thjeshtë ose me një bluzë bazike në ngjyra neutrale. Rezultati është një veshje e balancuar dhe ideale për përditshmëri. Për një stil më modern, mund të luani me kontraste duke e kombinuar me elemente sportive si një hoodie ose një bomber jacket. Në këtë mënyrë, elementi romantik i rozës balancohet dhe pamja bëhet më dinamike.
Veçanërisht të preferuara mbeten fundet rozë prej sateni, të cilat vazhdojnë të jenë trend prej disa sezonesh. Këtë pranverë ato kombinohen me xhaketa të shkurtra dhe këpucë me taka për një pamje më elegante, por edhe me atlete për një stil më të lirshëm. Për një dalje në mbrëmje, disa vathë të spikatur ose një varëse e veçantë mjaftojnë që fundi të bëhet elementi kryesor i veshjes.
Ndërkohë, edhe materialet me tyl dhe ato më voluminoze po rikthehen fuqishëm, duke i dhënë fundeve rozë një dimension më lozonjar. Sekreti për të mos u dukur tepër romantike është kombinimi i tyre me pjesë më të strukturuara ose sportive, si një hoodie apo një xhaketë me prerje të fortë. Ky kontrast e bën veshjen moderne dhe interesante.
