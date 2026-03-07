Jeta ndryshon për mirë për 3 shenja të horoskopit para fundit të marsit 2026

Fillimi i marsit mund të sjellë pasiguri, pasi Merkuri ndodhet në rënie dhe në lëvizje të kundërt. Megjithatë, para se të përfundojë muaji, pritet që jeta të marrë një kthesë pozitive për tre shenja të horoskopit.
Eklipsi i 3 marsit mund të ketë krijuar konfuzion në mënyrën si i shohim gjërat ose të na ketë bërë më emocionalë dhe më pak racionalë, pasi sunduesi i kësaj faze hënore është Merkuri. Më 6 mars, Venusi kalon në shenjën e Dashit, duke sjellë një lehtësim nga energjia e fortë e ujit që mund të na ketë bërë të zhytemi thellë në emocionet tona. Ndërsa më 10 mars, Jupiteri kthehet në lëvizje të drejtë, duke na dhënë më shumë orientim dhe optimizëm.
Zhvillimet bëhen edhe më pozitive pas Hënës së Re më 18 mars, e cila na ndihmon të korrigjojmë gjërat që nuk arritëm t’i përfundonim më herët. Më 20 mars, Dielli kalon në shenjën e Dashit dhe në të njëjtën ditë Merkuri rifillon lëvizjen e drejtë, duke sjellë më shumë qartësi, forcë dhe shpresë. Në fund të muajit, më 30 mars, Venusi hyn në Dem, duke përgatitur terrenin për fillime të reja dhe duke na treguar si të sjellim më shumë dashuri në jetën tonë.
Tre shenjat që do të shohin përmirësim në jetën e tyre deri në fund të marsit
Dashi
Nëse kohët e fundit jeni ndjerë të lodhur ose pa energji, gjërat do të fillojnë të përmirësohen ndjeshëm para fundit të muajit, kur Dielli hyn në shenjën tuaj. Saturni mund ta ketë bërë atmosferën më të rëndë dhe kërkuese, por periudha e Dashit ju kujton se ju jeni ata që drejtoni jetën tuaj.
Periudha e Peshqve mund të jetë dukur më e paqartë se zakonisht për shkak të Merkurit në prapavijë, por tani që planeti i komunikimit kthehet në lëvizje të drejtë, shumë keqkuptime dhe pengesa fillojnë të zgjidhen. Kjo është një periudhë që ju ndihmon të rishikoni qëllimet dhe ëndrrat tuaja, ndërsa ndiheni më të fortë për të lënë pas gjithçka që ju mbante në vend.
Ky muaj ju fton të lidheni me energjinë dhe forcën tuaj të brendshme. Mos e kufizoni veten, por merrni vendime me kujdes dhe strategji. Sezoni i Dashit zgjon zjarrin tuaj të brendshëm dhe ju jep mundësinë të merrni drejtimin. Megjithatë, kjo nuk është një periudhë për konflikte. Bashkëpunoni me të tjerët, veproni me maturi dhe dëgjoni këshillat e njerëzve që i respektoni.
Binjakët
Më 20 mars Merkuri kthehet në lëvizje të drejtë, në të njëjtën ditë kur Dielli hyn në Dash. Për ju kjo ndryshim energjie është si një zgjim pas eklipsit të fillimit të muajit. Si shenjë e ndryshueshme, Merkuri në prapavijë mund të ketë sjellë shumë sfida. Tani, megjithatë, ju mund të riktheheni në rrugën tuaj me më shumë qartësi dhe drejtim.
Dielli krijon një energji dinamike që ju ndihmon të dalloheni në planin profesional. Është momenti të lini pas hezitimin dhe të hyni në veprim me më shumë vendosmëri. Energjia juaj mendore rritet dhe detyrat që më parë dukeshin të lodhshme tani bëhen më të lehta për t’u përballuar.
Ndërsa inteligjenca juaj bie në sy, edhe rrethi shoqëror zgjerohet. Miqtë dhe bashkëpunëtorët ju mbështesin dhe rrisin besimin tuaj në vetvete. Në të njëjtën kohë, Venusi në Dash favorizon ata që merren me projekte krijuese, veçanërisht nëse vazhdojnë projekte të nisura më parë. Pas kthimit të Merkurit në lëvizje të drejtë, edhe fillimet e reja bëhen më të suksesshme.
Shigjetari
Energjia e Peshqve mund t’ju ketë bërë të ndiheni më të kufizuar gjatë pjesës më të madhe të muajit, ndërsa eklipsi në Virgjëreshë mund të ketë sjellë disa dyshime. Gjithashtu, Merkuri në prapavijë mund të ketë shkaktuar keqkuptime. Megjithatë, deri në fund të marsit situata fillon të përmirësohet ndjeshëm.
Ndryshimet bëhen më të dukshme kur Dielli hyn në Dash më 20 mars, në të njëjtën ditë kur Merkuri kthehet në lëvizje të drejtë. Vetëbesimi juaj rikthehet dhe problemet që më parë dukeshin të ndërlikuara fillojnë të zgjidhen më lehtë.
Hëna e Re në Peshq më 18 mars shërben si një fillim i ri, duke ju dhënë mundësinë të rishikoni qëllimet tuaja profesionale dhe të planifikoni hapat e ardhshëm me më shumë siguri dhe qartësi. Kjo është një periudhë që ju ndihmon të riktheni energjinë dhe optimizmin për të ecur përpara me besim në planet tuaja.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd