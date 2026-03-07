Alessio Alia flet pas eliminimit: Nuk kam pasur kurrë simpati për Brikenën. Bën viktimën

Ish-banori i Big Brother VIP Albania, Alessio Alia, ka reaguar për herë të parë pas eliminimit nga shtëpia, duke komentuar disa nga marrëdhëniet dhe situatat që u diskutuan gjatë qëndrimit të tij në lojë.
I ftuar në emisionin Goca dhe Gra, Alia foli edhe për aludimet që kanë qarkulluar në rrjetet sociale për një simpati të mundshme të tij ndaj Brikena Xhafa. Ai e mohoi kategorikisht një gjë të tillë, duke theksuar se nuk ka pasur asnjëherë ndjenja apo interes ndaj saj.
Sipas tij, perceptimi i publikut është krijuar nga dinamika e lojës brenda shtëpisë, ndërsa realiteti, sipas tij, ka qenë ndryshe.
“Unë s’kam pasur asnjëherë simpati për të. Ajo është më e mira aty që luan rolin e viktimës,” u shpreh Alia, duke shtuar se sjellja e Brikenës i është dukur më shumë si një strategji loje sesa një reagim i sinqertë emocional.
Ish-banori tha se gjatë qëndrimit në shtëpi është përpjekur të vëzhgojë karakteret e banorëve dhe mënyrën se si ata ndërtojnë strategjitë e tyre në lojë. Sipas tij, Brikena shpesh paraqitet si viktimë për të krijuar përshtypjen e një personi të drejtë dhe të pafajshëm në konfliktet me banorët e tjerë.
“Ajo është tamam një aktore viktimë, që mundohet të tregojë se është person i mirë, por të tjerët e kanë fajin dhe ajo s’ka asnjë faj,” u shpreh ai.
Alia komentoi gjithashtu edhe marrëdhënien mes Brikena Xhafa dhe Mateo Veshaj brenda shtëpisë, duke theksuar se dyshja duket se flasin të njëjtën “gjuhë” në lojë. Megjithatë, sipas tij, ndjenjat mes tyre nuk janë në të njëjtin nivel.
“Më duket që Mateo është pak më i përfshirë se ajo,” deklaroi Alia, duke lënë të kuptohet se nga ana e Brikenës raporti mund të jetë më i menduar dhe strategjik.
