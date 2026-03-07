Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Lufta në Lindjen e Mesme: Turqia shqyrton vendosjen e avionëve F-16 në Qipro
Transmetuar më 07-03-2026, 18:08

Turqia po shqyrton mundësinë e vendosjes së avionëve luftarakë F-16 Fighting Falcon në ishullin e Qipro, në kuadër të planeve për të forcuar sigurinë në rajon. Lajmi është bërë i ditur nga burime të Ministria e Mbrojtjes e Turqisë.

Sipas burimeve zyrtare, vendimi po analizohet në kontekstin e zhvillimeve të fundit në rajon dhe synon garantimin e sigurisë së Republika Turke e Qipros Veriore (TRNC).

“Duke marrë parasysh zhvillimet e fundit, po hartohen plane në faza për të garantuar sigurinë e Republikës Turke të Qipros Veriore. Vendosja e avionëve F-16 në ishull është një nga çështjet që po vlerësohen”, thanë burimet nga ministria.

Sipas një zyrtari të mbrojtjes turke, dislokimi i mundshëm i avionëve F-16 Fighting Falcon konsiderohet pjesë e planifikimit strategjik për forcimin e mbrojtjes së shtetit turko-qipriot në veri të ishullit.

Ky zhvillim vjen në një moment tensioni të shtuar në rajonin e Lindja e Mesme, ndërsa vendet e ndryshme po rishikojnë pozicionet dhe kapacitetet e tyre ushtarake në funksion të sigurisë rajonale.

