‘Ku paskam qenë’! Rama rekruton një tjetër drejtuese të PD

Kryeministri Edi Rama deklaroi se në radhët e mazhorancës janë bashkuar edhe figura që më parë kanë qenë pjesë e Partia Demokratike e Shqipërisë. Komenti i tij erdhi gjatë një komunikimi me qytetarët në Prrenjas, ku ai ironizoi protestat e opozitës.
Rama u shpreh se vendi do të vijojë përpara dhe se shumë demokratë po i bashkohen qeverisë.
“Shqipëria nuk kthehet më mbrapa, do ta çojmë përpara me të gjithë demokratët që e gjejnë rrugën. Rrugën do ta hapim ne dhe nuk janë pak. Drejtuesja e Agjencisë së Rinisë ka qenë udhëheqëse e rinisë së PD-së dhe thotë: ‘Ku paskam qenë?’ Pse, a nuk e sheh që është mes njerëzish dhe jo mes qorrash?”, tha Rama.
Deklarata e kryeministrit vjen pak kohë pasi ish-deputeti i Partia Demokratike e Shqipërisë, Dashnor Sula, u emërua kryeinspektor në qeverinë e mandatit të katërt të Ramës. Kush është drejtoresha e Agjencisë së Rinisë?
Drejtoresha aktuale e Agjencia Kombëtare e Rinisë është Sara Bodo. Sipas të dhënave zyrtare të institucionit, ajo është emëruar në këtë detyrë në tetor të vitit 2025.
Në vitin 2021, Bodo u prezantua si kryetare e Forumi Rinor i Partisë Demokratike në Vlorë dhe në atë kohë ishte mbështetëse e ish-kryetarit të demokratëve, Lulzim Basha.
Në njoftimin zyrtar për emërimin e saj, Agjencia thekson se Bodo ka një formim akademik në Itali dhe Mbretëria e Bashkuar, si dhe përvojë në sektorin publik dhe privat.
Sipas institucionit, ajo pritet të sjellë një vizion të ri në zhvillimin e politikave rinore dhe në forcimin e rolit të të rinjve në zhvillimin social dhe ekonomik të vendit.
