Krijimi i vendeve të punës në mbështetje të të diplomuarve përmes inteligjencës artificiale

Lajm i rëndësishëm për tregun e punës: Kina zbulon planin për vende të reja pune në ekonominë digjitale. Inteligjenca Artificiale, si do të krijohen vende pune për gati 13 milionë të diplomuar
Autoritetet e burimeve njerëzore po eksplorojnë aktivisht masa për krijimin e vendeve të reja të punës përmes shfrytëzimit të inteligjencës artificiale dhe kanë hartuar një strategji gjithëpërfshirëse për rritjen e punësimit në vitin 2026, tha një zyrtare e lartë të shtunën.
Në një konferencë për shtyp me temë jetesën e popullit, në kuadër të sesionit vjetor të Asamblesë Kombëtare Popullore të Kinës, ministrja e Burimeve Njerëzore dhe Sigurimeve Shoqërore, Wang Xiaoping, u shpreh se do të shfrytëzohet fuqishëm potenciali i punësimit në sektorë si ekonomia digjitale, prodhimi i nivelit të lartë dhe shërbimet moderne, me qëllim rritjen e punësimit.
Ministria e Burimeve Njerëzore dhe Sigurimeve Shoqërore do të ndërmarrë veprime të koordinuara për të siguruar dhe zgjeruar punësimin. Do të forcohet mbështetja për sektorët që kërkojnë shumë fuqi punëtore, si tregtia e jashtme, ndërtimi dhe hoteleria, për të stabilizuar vendet ekzistuese të punës. Njëkohësisht, qeveria kineze do të punojë për të krijuar vende të reja pune në sektorë të rinj, si ekonomia digjitale dhe prodhimi i përparuar.
Rritja e punësimit të të rinjve mbetet një përparësi kryesore. Këtë vit rreth 12.7 milionë të diplomuar të universiteteve pritet të hyjnë në tregun e punës. Ministrja u zotua të përmirësojë politikat përkatëse dhe të eksplorojë të gjitha kanalet e mundshme për të zgjeruar mundësitë për punësim.
“Ne do t’i ndihmojmë të rinjtë të shfrytëzojnë talentet e tyre në të gjithë sektorët,” tha ajo.
