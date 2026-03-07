SHBA forcon praninë ushtarake në Lindjen e Mesme, dërgon aeroplanmbajtësen e tretë në rajon

Shtetet e Bashkuara të Amerikës po rrisin praninë e tyre ushtarake në Lindja e Mesme, teksa një tjetër aeroplanmbajtëse pritet të dërgohet drejt rajonit për shkak të tensioneve në rritje me Iran.
Sipas raportimeve të Fox News, aeroplanmbajtësja USS George H.W. Bush përfundoi të enjten përgatitjet e fundit përpara nisjes. Marina amerikane njoftoi se anija, së bashku me flotën ajrore dhe anijet shoqëruese, zhvilloi një stërvitje të avancuar të gatishmërisë operative.
Kjo stërvitje konsiderohet thelbësore për certifikimin e grupeve sulmuese të aeroplanmbajtësve përpara se të angazhohen në misione operative. Sipas U.S. Naval Institute, procedura është një parakusht bazë për të vlerësuar nëse një grup sulmues është plotësisht i gatshëm për dislokim.
Sipas planit, USS George H.W. Bush pritet të vendoset së shpejti në Mesdheu Lindor, duke forcuar më tej prezencën ushtarake amerikane në këtë zonë strategjike.
Ndërkohë, aeroplanmbajtësja USS Gerald R. Ford, e konsideruar si më e madhja në botë, është dislokuar së fundmi në të njëjtin rajon. Fotot e publikuara nga ushtria amerikane tregojnë anijen duke kaluar përmes Kanali i Suezit për të vijuar më pas drejt Deti i Kuq.
Në të njëjtën kohë, aeroplanmbajtësja USS Abraham Lincoln vazhdon operacionet në Deti Arab, në kuadër të aktiviteteve ushtarake që lidhen me tensionet me Iran.
Nëse dislokimi i USS George H.W. Bush realizohet sipas planit, tre grupe sulmuese të aeroplanmbajtësve amerikanë do të ndodhen në afërsi të Iranit, një zhvillim që shihet si tregues i rritjes së tensioneve dhe i intensifikimit të lëvizjeve ushtarake në Lindjen e Mesme.
