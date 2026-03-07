Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Aksident rrugor në Vlorë, përplasen dy automjete pranë paraburgimit
Transmetuar më 07-03-2026, 15:54

Një aksident rrugor është regjistruar këtë të shtunë në qytetin e Vlorë, në segmentin që lidh autostradën Vlorë–Fier me rrugën Transballkanike, pranë paraburgimit të qytetit.

Sipas informacioneve paraprake nga vendngjarja, dy automjete janë përplasur me njëra-tjetrën, ndërsa si pasojë e përplasjes njëri prej mjeteve ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar disa metra më poshtë, pranë një kanali anësor.

Fatmirësisht, nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa aksidenti ka shkaktuar vetëm dëme materiale në automjete.

Në vendin e ngjarjes kanë mbërritur efektivët e policisë, të cilët po kryejnë veprimet procedurale dhe po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...