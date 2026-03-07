Aksident rrugor në Vlorë, përplasen dy automjete pranë paraburgimit

Një aksident rrugor është regjistruar këtë të shtunë në qytetin e Vlorë, në segmentin që lidh autostradën Vlorë–Fier me rrugën Transballkanike, pranë paraburgimit të qytetit.
Sipas informacioneve paraprake nga vendngjarja, dy automjete janë përplasur me njëra-tjetrën, ndërsa si pasojë e përplasjes njëri prej mjeteve ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar disa metra më poshtë, pranë një kanali anësor.
Fatmirësisht, nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa aksidenti ka shkaktuar vetëm dëme materiale në automjete.
Në vendin e ngjarjes kanë mbërritur efektivët e policisë, të cilët po kryejnë veprimet procedurale dhe po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit
