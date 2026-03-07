Bushati: Në Shqipëri nuk ka vijë ndarëse mes shtetit dhe pushtetit

Ish-ministri i Jashtëm Ditmir Bushati ka ngritur shqetësime për funksionimin e demokracisë në Shqipëri, duke deklaruar se sot mes shtetit dhe pushtetit nuk ekziston një vijë e qartë ndarëse.
Gjatë një takimi në Shkodër, në qendrën rinore Arka Youth Center, Bushati mbajti një analizë mbi zhvillimet ndërkombëtare dhe situatën politike në vend, në kuadër të diskutimit me temë “Lidershipi në kohë të pasigurta”.
Marrëdhëniet SHBA–Europë
Bushati theksoi se marrëdhëniet transatlantike mes Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europa po kalojnë një periudhë të vështirë, duke e përshkruar situatën si një “divorc të butë”, pasi sipas tij Europa nuk është më prioriteti kryesor i politikës amerikane.
Ai paralajmëroi se tensionet mes fuqive të mëdha mund të përshkallëzohen dhe të kenë pasoja serioze për sigurinë globale, ndërsa shtoi se kontinenti europian mbetet pas fuqive si Kina dhe SHBA në disa fusha strategjike, veçanërisht në teknologji.
Kritika për procesin e integrimit
Duke komentuar edhe zhvillimet në rajon, Bushati u shpreh kritik për kërkesën e bërë në Bruksel nga Shqipëria dhe Serbia për anëtarësim në Bashkimi Evropian me kushte.
Sipas tij, këto vende ende nuk përmbushin plotësisht dy kritere themelore të BE-së:
zgjedhje të lira,
sundim të ligjit.
Kritika për situatën politike në vend
Në analizën e tij për zhvillimet e brendshme, ish-kryediplomati theksoi se sfida kryesore për Shqipërinë mbetet funksionimi i demokracisë dhe standardet zgjedhore, duke drejtuar kritika ndaj qeverisë së kryeministrit Edi Rama.
