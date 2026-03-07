Pas ‘Gëçes’, SPAK zbardh edhe vrasjen e Bledar Birçajt në Vlorë

Detaje të reja kanë dalë nga operacioni i Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, i cili ka çuar në lëshimin e 7 urdhër-arresteve dhe në zbardhjen e disa ngjarjeve të rënda kriminale në Vlorë.
Sipas hetimeve, përveç vrasjes së Gentian Qarri, është zbardhur edhe atentati ndaj Bledar Birçaj, i cili u ekzekutua në vitin 2021.
Si ndodhi atentati
Ngjarja ndodhi më 11 maj 2021.
Birçaj u qëllua me armë zjarri teksa ndodhej në automjetin e tij BMW X5.
Atentati ndodhi në zonën e njohur si Bishti i Kalldrëmit.
Në drejtim të mjetit u qëllua më shumë se 10 herë, duke e lënë të vdekur në vend.
Në kohën kur ndodhi krimi, autorët nuk u identifikuan, ndërsa pista kryesore e hetimit lidhej me konflikte të mundshme në Spanjë, ku Birçaj kishte qëndruar për një periudhë dhe ishte kthyer në Shqipëri rreth një muaj para vrasjes.
E kaluara e viktimës
Emri i Birçajt nuk ishte i panjohur për policinë.
Në vitin 2011 ai ishte arrestuar në Vlorë si i dyshuar për vrasje, duke qëndruar 45 ditë në arrest me burg.
Në vitin 2010, ai dhe vëllai i tij u përfshinë në një ngjarje dhune ndaj një juristi të Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme.
Birçaj rezultonte gjithashtu pronar i një biznesi në Vlorë.
Hetimet e SPAK pritet të hedhin më shumë dritë edhe mbi lidhjet e mundshme të kësaj vrasjeje me atentate të tjera kriminale në qytetin bregdetar, si dhe mbi konfliktet mes grupeve kriminale.
