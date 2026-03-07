Pas bllokimit 11-ditor, Rama inspekton segmentin Librazhd–Prrenjas

Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një inspektim në segmentin e Korridori VIII në aksin Librazhd–Prrenjas, për të parë nga afër progresin e punimeve dhe situatën në zonat problematike të rrugës.
Vizita përfshiu edhe segmentin në Arrat e Gurres, ku më herët ndodhi shembja e një pjese të rrugës, duke shkaktuar bllokimin e qarkullimit për 11 ditë dhe shqetësime për banorët dhe drejtuesit e automjeteve.
Gjatë inspektimit, Rama zhvilloi një takim pune me drejtuesit e kompanisë që po kryen punimet në këtë zonë, ku u diskutuan:
sfidat teknike të ndërhyrjes në terrenin problematik,
afatet për përfundimin e punimeve,
masat e sigurisë për stabilitetin e rrugës.
Segmenti Librazhd–Prrenjas konsiderohet pjesë me rëndësi strategjike e korridorit, pasi lidh zonat juglindore të vendit dhe lehtëson qarkullimin e automjeteve të lehta dhe të rënda, duke ulur kohën e udhëtimit dhe rritur sigurinë rrugore.
Sipas burimeve nga takimi, kryeministri theksoi se siguria e qytetarëve dhe funksionaliteti i rrugëve mbeten prioritet i qeverisë, ndërsa kërkoi nga kompania ndërtuese përshpejtimin e punimeve dhe garantimin e cilësisë së investimit.
Ndërhyrjet në zonën e Arrave të Gurres synojnë rikthimin e plotë të qarkullimit normal dhe parandalimin e problemeve të tjera që mund të shkaktohen nga rrëshqitjet e tokës apo reshjet intensive.
