Berisha: Ata që kanë bashkëpunuar me qeverinë nuk kanë të drejtë vote në PD

Berisha: Ata që kanë bashkëpunuar me qeverinë nuk kanë
Pjesë nga bashkëbisedimi me qytetarët:
Agron Molla: Doktor, kam një pyetje. Janë disa demokratë që tani kanë filluar punë në administratën Rama 4. A kanë të drejtë vote në përzgjedhjen e votës në primare?
Sali Berisha: Këtë duhet ta vlerësojnë degët e PD-së. Asnjë të drejtë vote as në primare, as në sekondare, asnjëherë, nuk kanë ata që kanë bashkëpunuar kundër PD me qeverinë. Natyrisht ata, të cilët, pavarësisht nga detyra ku janë, kanë qenë mbështetje e PD, nuk mund t’u mohojmë të drejtën e votës.
