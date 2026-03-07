Akuzohet për trafik droge dhe pjesëmarrje në grup kriminal, arrestohet efektivi i policisë në Vlorë

Rezart Kuci, efektiv i policisë, u arrestua sot në Vlorë nga Anti-Korrupsioni dhe Njësia për Krimin e Organizuar (AMP). Ai akuzohet për shpërdorim detyre, trafik lëndësh narkotike dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal.
Sipas autoriteteve, Kuci mbante postin e shefit të seksionit të policisë shkencore në Drejtori Rajonale të Policisë Kukës, ndërsa më parë ka shërbyer si Zëvendës Shef i Njësisë së Hetimit të Krimeve në Komisariatin e Policisë Nr.1.
Arrestimi u krye gjatë një operacioni në zonën e Ujit të Ftohtë në Vlorë. Autoritetet theksuan se operacioni bën pjesë në përpjekjet e vazhdueshme për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar brenda strukturave të policisë. Hetimet e mëtejshme vazhdojnë.
