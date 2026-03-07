Berisha: Nxënësit dhe studentët të jenë në ballë të lëvizjes

Kreu i Partia Demokratike e Shqipërisë, Sali Berisha, u bëri thirrje nxënësve dhe studentëve që të jenë në vijën e parë të një lëvizjeje qytetare, duke e cilësuar situatën aktuale si moment vendimtar për vendin.
Gjatë një fjale përpara pedagogëve në Tiranë, Berisha theksoi se studentët dhe të rinjtë duhet të marrin rol aktiv në reagimin qytetar, ndërsa u kërkoi edhe intelektualëve të mos qëndrojnë të heshtur përballë problemeve të vendit.
Ai theksoi se intelektualët kanë detyrimin të mbrojnë interesin publik dhe të reagojnë kur, sipas tij, shkelet përgjegjësia qytetare dhe institucionale.
Në fjalën e tij, Berisha përmendi edhe situatën e përmbytjeve në Durrës, duke pretenduar se mijëra banesa janë dëmtuar pa marrë mbështetje financiare nga shteti dhe duke kritikuar qeverinë për mosshpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme.
Gjithashtu ai sulmoi edhe zëvendëskryeministren Belinda Balluku, duke e akuzuar për korrupsion dhe duke thënë se skandalet e lidhura me të janë përmendur në media ndërkombëtare.
Në fund të deklaratës së tij, lideri i opozitës theksoi se situata kërkon reagim dhe angazhim qytetar, duke bërë thirrje për mobilizim të studentëve, intelektualëve dhe qytetarëve për të mbrojtur interesin publik.
