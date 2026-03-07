Berisha: Berisha: Çdo intelektual i vërtetë duhet të shpallë armiqësi ndaj këtij regjimi!

Kreu i Partia Demokratike e Shqipërisë, Sali Berisha, u bëri thirrje intelektualëve dhe qytetarëve që të reagojnë përmes protestave kundër qeverisë, duke theksuar se mbrojtja e interesit publik është detyrë e çdo intelektuali.
Gjatë një fjale të mbajtur përpara pedagogëve në Tiranë, Berisha deklaroi se çdo intelektual i vërtetë duhet të shpallë armiqësi ndaj regjimit, duke kundërshtuar sipas tij politikat që po çojnë vendin drejt shpopullimit.
Ai theksoi se Shqipëria po përballet me një rënie drastike të numrit të nxënësve në sistemin parauniversitar. Sipas tij, në 11 vitet e fundit numri i nxënësve ka rënë me rreth 49%, një fenomen që e lidhi me emigrimin dhe politikat qeveritare.
Berisha kritikoi gjithashtu atë që e quajti “shumica e heshtur”, duke theksuar se intelektualët nuk duhet të qëndrojnë pasivë përballë problemeve të vendit.
Në fjalën e tij ai përmendi edhe referenca nga figura të njohura si:
Ernest Hemingway, duke cituar idenë se shkrimtari duhet të luftojë për të vërtetën;
Albert Einstein, për të cilin tha se kishte paralajmëruar për rrezikun e konformizmit tek intelektualët.
Në fund, lideri i opozitës theksoi se reagimi qytetar duhet të jetë përmes protestave dhe jo dhunës, duke bërë thirrje për mobilizim të intelektualëve, studentëve dhe qytetarëve kundër qeverisë.
