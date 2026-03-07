Berisha: Arsimi do të jetë përparësi absolute për PD

Kreu i Partia Demokratike e Shqipërisë, Sali Berisha, deklaroi se arsimi do të jetë përparësia absolute e PD-së, duke premtuar rritje të investimeve dhe rikthimin e sistemit arsimor në qendër të politikave kombëtare.
Gjatë një deklarate publike në Tiranë, Berisha theksoi se një qeveri e drejtuar nga PD do të garantojë të paktën 5% të buxhetit për arsimin, me synimin për modernizimin e sistemit në të gjitha nivelet.
Ai ngriti shqetësimin për uljen drastike të numrit të nxënësve në shkolla, duke e lidhur këtë me fenomenin e emigrimit dhe politikat që sipas tij kanë ndikuar në shpopullimin e vendit.
Sipas Berishës:
Në vitin 2013 kishte rreth 801 mijë nxënës në shkollat shqiptare.
Në vitin 2025 numri ka rënë në 405 mijë nxënës, rreth 49% më pak në 11 vite.
Berisha deklaroi se pa rindërtimin e sistemit arsimor nuk mund të ketë zhvillim real për vendin, ndërsa shtoi se një nga prioritetet do të jetë rikthimi i figurës së mësuesit në një pozicion të respektuar dhe të mirëpaguar.
Ai u ndal edhe tek kërkimi shkencor në universitete, duke theksuar se një pedagog duhet të vlerësohet mbi bazën e aktivitetit kërkimor dhe se shteti duhet të krijojë kushtet e nevojshme për zhvillimin e projekteve shkencore.
Në fund të fjalës së tij, lideri i opozitës deklaroi se rindërtimi i arsimit do të jetë pika e nisjes për çdo reformë tjetër në vend.
