Personazhet që përfliten për ‘Ferma VIP 3’
Transmetuar më 07-03-2026, 13:21

Edicioni i tretë i reality show-t Ferma VIP pritet të nisë më 20 mars, ndërsa në rrjet dhe media kanë nisur të qarkullojnë emrat e parë të personazheve që mund të bëhen pjesë e formatit këtë sezon.

Sipas burimeve të ndryshme dhe aludimeve në media, lista e personazheve që mund të futen në fermë përfshin:

Jonida Maliqi

Romir Zalla

Mimoza Ahmeti

Akil Varfi

Ledian Agallijaj

Indri Shiroka

Inida Gjata (Zhaku) – përflitet si opinioniste

Ilir Shaqiri – në rolin e kryeplakut

Ndërkohë, sipas gazetarit Andi Vrapi, dy emra konsiderohen të sigurt për pjesëmarrje:

Fero

Ermiona Lekbello

Po ashtu, po qarkullojnë gjithnjë e më shumë sinjale se moderimin e spektaklit mund ta marrë sërish Arbana Osmani, megjithatë kjo ende nuk është konfirmuar zyrtarisht.

Me afrimin e datës së nisjes së programit, pritet që të zbulohen edhe detaje të tjera mbi moderatorin dhe listën përfundimtare të konkurrentëve që do të jetojnë në fermë këtë sezon. 🌟

