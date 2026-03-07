Personazhet që përfliten për ‘Ferma VIP 3’

Edicioni i tretë i reality show-t Ferma VIP pritet të nisë më 20 mars, ndërsa në rrjet dhe media kanë nisur të qarkullojnë emrat e parë të personazheve që mund të bëhen pjesë e formatit këtë sezon.
Sipas burimeve të ndryshme dhe aludimeve në media, lista e personazheve që mund të futen në fermë përfshin:
Jonida Maliqi
Romir Zalla
Mimoza Ahmeti
Akil Varfi
Ledian Agallijaj
Indri Shiroka
Inida Gjata (Zhaku) – përflitet si opinioniste
Ilir Shaqiri – në rolin e kryeplakut
Ndërkohë, sipas gazetarit Andi Vrapi, dy emra konsiderohen të sigurt për pjesëmarrje:
Fero
Ermiona Lekbello
Po ashtu, po qarkullojnë gjithnjë e më shumë sinjale se moderimin e spektaklit mund ta marrë sërish Arbana Osmani, megjithatë kjo ende nuk është konfirmuar zyrtarisht.
Me afrimin e datës së nisjes së programit, pritet që të zbulohen edhe detaje të tjera mbi moderatorin dhe listën përfundimtare të konkurrentëve që do të jetojnë në fermë këtë sezon. 🌟
