Tentoi të vrasë një person në Korçë, arrestohet autori

Policia e Korçës ka arrestuar Bujar Rizvani, 59 vjeç, banues në qytet, pas një tentative vrasjeje ndaj një 60-vjeçari në lagjen nr. 6 të Korçës.
Sipas Policisë, gjatë një konflikti për motive të dobëta, Rizvani ka tentuar të godasë disa herë viktimën me thikë, duke i shkaktuar disa dëmtime trupore. Viktima u dërgua në spital për trajtim dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Nga veprimet hetimore dhe shqyrtimi i pamjeve filmike, u konstatua qartë përfshirja e Rizvanit në këtë ngjarje. Në cilësinë e provës materiale, policia sekuestruar mjetin prerës, thikën e përdorur gjatë sulmit.
Materialet procedurale janë referuar tashmë Prokurorisë së Korçës për veprime të mëtejshme ligjore.
Policia bën apel për ruajtjen e qetësisë dhe për njoftimin e çdo konflikti të mundshëm për të parandaluar tragjedi të tjera në komunitet.
