Rëndohet bilanci i aksidentit tragjik në Itali: Ndërron jetë shqiptari i dytë. Emrat

Bilanci i aksidentit rrugor të ndodhur disa ditë më parë në rrugën shtetërore 410 Naro-Camastra në Itali ka rënduar, pasi ka ndërruar jetë edhe një tjetër qytetar shqiptar.
Në spitalin Villa Sofia të Palermos, ka ndërruar jetë Tili Pilinci, 39 vjeç, i cili po drejtonte makinën që u përplas me një kamion të ngarkuar me fruta. Përplasja kishte marrë jetën menjëherë të riut tjetër shqiptar, Flori Topalli, 25 vjeç, i cili ishte pasagjer në automjet, citon LASICILIA.
Mjekët bënë gjithçka për të shpëtuar Pilincin, por zemra e tij ndali së rrahuri në mbrëmjen e së hënës. Të lënduarit e tjerë nga ky aksident dramatik ndodhen në gjendje të stabilizuar.
Automjeti që u përplas me kamionin ishte i mbushur me qytetarë shqiptarë të moshës 24–39 vjeç, të cilët ndodheshin në Itali si punëtorë sezonalë në fushat e Agrigentit.
