Grenell shpreh shpresën për rikthimin e Thaçit pas shpërndarjes së Kuvendit në Kosovë

Richard Grenell, i dërguari i presidentit amerikan për misione të posaçme, ka komentuar shpërndarjen e Kuvendit të Kosovës nga presidentja Vjosa Osmani, duke sugjeruar një rikthim të ish-presidentit Hashim Thaçi në politikë dhe potencialisht në postin e kryeministrit. Në një postim në rrjetin social X, Grenell shkroi: “Lajm i shkëlqyer. Zoti po na përgatit të gjithëve për rikthimin e Hashim Thaçit! Thaçi për kryeministër”.
Thaçi aktualisht ndodhet në paraburgim në Hagë, ku përballet me akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Dhomat e Specializuara të Kosovës, akuza ndaj të cilave është deklaruar i pafajshëm. Procesi gjyqësor përfundon brenda disa muajve, duke pritur vendimin e gjykatës për ish-eprorët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, përfshirë Kadri Veselin, Jakup Krasniqin dhe Rexhep Selimin.
Komentet e Grenellit vijnë në një kohë tensioni politik në Kosovë, pasi shpërndarja e Kuvendit u bë pas dështimit të këtij institucioni për të zgjedhur presidentin e ri deri më 5 mars. Partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje, ka kontestuar vendimin në Gjykatën Kushtetuese, ndërsa kryeministri Albin Kurti e quajti dekretin “jokushtetues”.
Seanca e Kuvendit më 5 mars dështoi për mungesë kuorumi, pasi deputetët e partive opozitare nuk morën pjesë në votim. Ky zhvillim vjen ndërsa Grenell ka qenë i përfshirë më herët në proceset politike ndërkombëtare të Kosovës, duke përfshirë edhe Marrëveshjen e Uashingtonit për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike mes Kosovës dhe Serbisë në vitin 2020.
Excellent news. God is preparing all of us for the return of @HashimThaciRKS!Thaci for Prime Minister. 🇽🇰 https://t.co/Hwi5M3ubeQ— Richard Grenell (@RichardGrenell) March 7, 2026
