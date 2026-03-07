Presidenti i Iranit: Kërkesa për dorëzim pa kushte, ëndërr që SHBA-të duhet ta marrin me vete në varr

Presidenti i Irani, Masoud Pezeshkian, reagoi ashpër ndaj kërkesës së Shtetet e Bashkuara për një dorëzim pa kushte, duke e quajtur atë një “ëndërr që ata duhet ta marrin me vete në varr”. Deklarata u bë gjatë një fjalimi të regjistruar paraprakisht dhe të transmetuar nga televizioni shtetëror iranian.
Pezeshkian komentoi gjithashtu postimin e ish-presidentit amerikan, Donald Trump, në Truth Social, ku theksohej: “Nuk do të ketë marrëveshje me Iranin përveç DORËZIMIT PA KUSHT!”.
Në të njëjtën kohë, presidenti iranian kërkoi falje për sulmet e kryera ndaj vendeve fqinje, duke theksuar se ato shpesh ndodhën për shkak të keqkomunikimeve brenda radhëve të ushtrisë. Ai njoftoi se këshilli i tij i përkohshëm udhëheqës kishte miratuar pezullimin e sulmeve të tilla, përveç nëse një vend fqinj sulmonte fillimisht Iranin.
“Duhet t’u kërkoj falje vendeve fqinje që u sulmuan nga Irani, në emrin tim. Që tani e tutje, ata nuk duhet të sulmojnë vendet fqinje ose të qëllojnë me raketa drejt tyre, përveç nëse sulmohemi nga ato vende. Mendoj se duhet ta zgjidhim këtë çështje përmes diplomacisë,” tha Pezeshkian.
Ky qëndrim i Iranit pasqyron tensionet e vazhdueshme me Uashingtonin dhe përpjekjet e Teheranit për të treguar një pozicion të fortë, duke paralajmëruar se çdo dorëzim pa kushte nuk është në diskutim.
