Horoskopi i Paolo Fox për sot, e shtunë 7 mars 2026

Lexoni horoskopin e ditës nga Paolo Fox për të zbuluar çfarë ju rezervojnë yjet: pasqyra astrologjike për sot, e shtunë 7 mars 2026, për çdo shenjë të zodiakut. Gjithçka mbi dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin.
Dashi
Dashuria ju prek drejtpërdrejt në këtë periudhë: ka njerëz që ju shohin me shumë interes. Me Venusin në shenjën tuaj, ndiheni të rrethuar nga vëmendja dhe vlerësimi i të tjerëve. Ndiheni të admiruar dhe kjo e ushqen edhe më shumë vetëbesimin tuaj. Në punë, nëse një projekt është ndërprerë në fillim të janarit, është e mundur që të dëshironi ta rifilloni ose, në raste të veçanta, të kuptoni nëse duhet të kërkoni një drejtim tjetër.
Reflektime dhe një vështrim më i thelluar mbi qiellin e sotëm:
Këto ditë ndiheni të vëzhguar, të dëshiruar, pothuajse në qendër të vëmendjes. Kjo ju pëlqen, sepse ju bën të ndiheni të zgjedhur. Megjithatë, në dashuri duhet pak kujdes: mos e merrni si të mirëqenë praninë e dikujt që ju tregon interes. Ndjenjat duhet të ushqehen dhe me Venusin në shenjën tuaj kjo është më e lehtë. Është e vërtetë që puna mund t’ju shpërqendrojë nga gjithçka tjetër, por do të ishte gabim të harroni vlerat dhe interesat tuaja.
Demi
Nuk është një fundjavë e vështirë, por duhet të theksohet kundërshtimi i Hënës që mund të tregojë një rënie të energjisë fizike. Ndoshta jeni lodhur shumë gjatë javëve të fundit dhe keni përjetuar më shumë tension. Dielli dhe Marsi janë në favorin tuaj, prandaj sidomos në çështjet e punës vazhdoni të jeni në qendër të vëmendjes së yjeve, të cilët së shpejti do të sjellin edhe zhvillime në dashuri. Në fund të marsit Venusi do të hyjë në shenjën tuaj. Do të ishte mirë që beqarët dhe edhe ata që janë ndarë së fundmi të shikojnë rreth vetes.
Reflektime dhe një vështrim më i thelluar mbi qiellin e sotëm:
Mund të ndieni pak lodhje, sikur trupi po ju kërkon një pauzë pas javësh intensive. Keni dhënë shumë dhe tani keni nevojë të ngadalësoni ritmin. Megjithatë në punë vazhdoni të jeni në qendër të vëmendjes dhe mundësitë nuk mungojnë. Ky aktivitet profesional mund të përgatisë terrenin edhe për një ringjallje në jetën sentimentale. Nëse jeni vetëm ose keni mbyllur një histori, rreth jush mund të shfaqen persona të rinj interesantë.
Binjakët
Nga pikëpamja e punës ka disa pasiguri dhe këto mund të jenë të justifikuara. Jo gjithmonë një periudhë e vështirë vjen vetëm nga ndikimi i planetëve në pozicion të pafavorshëm. Ndonjëherë jemi ne që zgjedhim të ndryshojmë diçka në jetë dhe kjo fillimisht na emocionon, por më pas nuk dimë saktësisht ku do të na çojë. Ka mundësi që një promovim ose ndryshim që ju ishte premtuar së shpejti të shtyhet për më vonë. Megjithatë një gjë është e sigurt: me lëvizjen e re të Venusit, dashuria mund të rikthehet në plan të parë.
Reflektime dhe një vështrim më i thelluar mbi qiellin e sotëm:
Në punë ndodheni në një fazë kalimtare. Disa zgjedhje ju kanë entuziazmuar, por tani dëshironi të kuptoni drejtimin përfundimtar. Jo çdo pasiguri është gabim; ndonjëherë është vetëm një hap drejt diçkaje më të përshtatshme për ju. Në dashuri, ndërkohë, ndjeni një hapje më të madhe. Emocionet rrjedhin më lirshëm dhe mund të riktheni afërsinë me dikë ose të bëni njohje që zgjojnë interesin tuaj.
Gaforrja
Situata astrologjike është shumë e mirë: Dielli, Hëna, Marsi dhe Jupiteri janë në favorin tuaj këtë fundjavë. Ka shumë energji rreth jush dhe njerëzit kërkojnë mirëkuptimin dhe përkrahjen tuaj. Mund të ndodhë që dikush t’ju tregojë më shumë afeksion në këto ditë dhe do të ishte mirë të hapeni ndaj këtyre ndjenjave. Marsi është një muaj i rëndësishëm, të paktën deri më 20, edhe për punën dhe për zgjedhje të rëndësishme. Fundjavë me intuitë të fortë.
Reflektime dhe një vështrim më i thelluar mbi qiellin e sotëm:
Ndiheni të mbështetur dhe të vlerësuar nga njerëzit përreth. Të tjerët kërkojnë ndjeshmërinë dhe mënyrën tuaj të veçantë për të kuptuar situatat. Në fundjavë mund të merrni vëmendje të sinqerta ose gjeste që ju ngrohin zemrën. Edhe në planin profesional hyni në një fazë vendimtare ku instinkti ju ndihmon të bëni zgjedhjet e duhura. Duke dëgjuar intuitën tuaj, mund të vini re detaje që të tjerët nuk i shohin.
Luani
Kush ju zemëron në këtë periudhë? Kush nuk ju kushton vëmendjen që dëshironi? Ndonjëherë ndodh që të përfshiheni vetë në situata të ndërlikuara, sepse nuk ju pëlqen rruga e lehtë. Yjet tani mund të tregojnë një periudhë të favorshme për dashurinë, por nëse përballeni me një person shumë kokëfortë ose tepër të pavarur, mund të jetë e vështirë të krijoni harmoni. Në përgjithësi Venusi favorizon takimet e reja, por duhet të gjeni njerëzit e duhur.
Reflektime dhe një vështrim më i thelluar mbi qiellin e sotëm:
Kur dikush nuk ju kushton vëmendjen që prisni, reagoni me krenari dhe ndonjëherë edhe me nervozizëm. Megjithatë disa situata të çuditshme lindin edhe nga zgjedhjet që ju kanë tërhequr pikërisht për intensitetin e tyre. Në dashuri periudha është interesante dhe mund të bëni njohje të reja stimuluese. Por jo të gjithë janë gati të ndjekin ritmin dhe pritshmëritë tuaja.
Virgjëresha
Këtë fundjavë rifitoni energji dhe merrni frymë më lirshëm, sepse keni kaluar disa ditë të tensionuara në punë. Ende ka disa ndikime planetare që krijojnë vështirësi, si kundërshtimi i Diellit dhe Merkurit, ndërsa Marsi sjell disa pengesa. Megjithatë nuk janë më problemet e fillimit të vitit. Tani ndiheni më të mbrojtur dhe keni ndërtuar një lloj mburoje që ju ndihmon të përballoni të ardhmen. Kjo fundjavë është e përshtatshme për të rikuperuar qetësinë.
Peshorja
Të kesh Venusin në kundërshtim nuk do të thotë domosdoshmërisht të kesh debate, por është e mundur që dikush të jetë fiksuar pas një dashurie të pamundur ose që në këtë periudhë puna të marrë përparësi ndaj gjithçkaje tjetër. Ky muaj mars duhet organizuar mirë, sepse mund të sjellë edhe provokime dhe polemika. Nëse kohët e fundit ke arritur një sukses dhe e ke ndarë me dikë tjetër, nuk ka asgjë të keqe, por ndoshta do të kishe dashur që ky rezultat të ishte më shumë i yti. Shumë prej jush janë në kërkim të një identiteti të ri.
Reflektime dhe një vështrim më i thelluar mbi qiellin e sotëm:
Në marrëdhëniet sentimentale mund të ndjeni një distancë të vogël ose një ndryshim në prioritetet e përditshme. Puna zë shumë hapësirë dhe rrezikon të marrë kohën e ndjenjave, ose mund të përfshiheni në situata jo shumë të qarta. Edhe një arritje e rëndësishme mund t’ju lërë me ndjesinë se nuk shkëlqyet aq sa do të kishit dëshiruar. Brenda jush po rritet nevoja për t’u afirmuar më shumë personalisht dhe për të përcaktuar më qartë kush jeni dhe çfarë përfaqësoni.
Akrepi
Këtë fundjavë e kisha paralajmëruar si të rëndësishme, sepse Hëna kalon në shenjën tuaj. Hëna, Dielli, Marsi dhe Jupiteri janë në një pozicion shumë të favorshëm për ju. Edhe mënyra juaj e të vepruarit dhe karizma juaj tërheqin vëmendje. Këtë fundjavë mund të merrni një intuitë të veçantë. Kohët e fundit keni pasur shqetësime për një person të afërt që kishte nevojë për ndihmë, por tani mund të vijë një lajm interesant dhe disa ide të mira që hapin perspektiva të reja.
Reflektime dhe një vështrim më i thelluar mbi qiellin e sotëm:
Lëvizni me siguri dhe duket sikur gjithçka rreth jush e thekson karizmën tuaj natyrale. Fundjava mund të sjellë një ide të shkëlqyer ose një lajm që ndryshon mënyrën si e shihni një situatë. Pas një periudhe shqetësimesh për dikë të afërt, tani atmosfera duket më e qetë. Aftësia juaj për të analizuar thellë situatat ju ndihmon të kapni sinjale të rëndësishme dhe t’i ktheni në mundësi konkrete.
Shigjetari
Ka ardhur momenti për të folur për disa çështje të rëndësishme, sepse ndikimi i Merkurit, që prej muajit të kaluar, ka sjellë shpenzime të shumta dhe shumë prej jush duhet të rregullojnë bilancin mes të ardhurave dhe shpenzimeve. Megjithatë, në dashuri situata është më e qetë falë ndikimit të ri të Venusit. Hëna do të jetë në shenjën tuaj të hënën dhe të martën. Në çiftet afatgjata nuk është gjithmonë e lehtë të rikthehet pasioni i fillimeve, por kjo Venus mund të ndihmojë për të zbutur tensionet. Takimet e reja janë të favorizuara.
Reflektime dhe një vështrim më i thelluar mbi qiellin e sotëm:
Çështjet financiare ju kanë lodhur dhe tani ndjeni nevojën të vendosni rregull në shpenzime dhe përgjegjësi. Kur arrini të sistemoni këto gjëra, riktheni edhe qetësinë. Në planin sentimental klima përmirësohet dukshëm. Në marrëdhëniet e gjata mund të rikthehet dialogu, ndërsa për beqarët hapen mundësi interesante për njohje të reja. Në fillim të javës së ardhshme do të ndiheni më optimistë dhe me humor më të mirë.
Bricjapi
Po dilni nga disa ditë të lodhshme, ndërsa e shtuna dhe e diela duken ditë më të rëndësishme. Marsi është një muaj vendimtar për punën, për zgjedhjet që lidhen me atë se çfarë do të bëni dhe me kë do të bashkëpunoni. Pozicioni i Saturnit që prej muajit të kaluar ka krijuar disa mosmarrëveshje, ndoshta me një drejtues apo me një kompani. Duhet të kuptoni qartë nëse jeni vlerësuar si duhet, nëse roli juaj është zvogëluar apo nëse dikush po përpiqet t’ju pengojë. Mund të ndiheni sikur duhet të punoni dyfish për të marrë atë që meritoni. Në dashuri kërkohet pak më shumë durim: nuk është gjithmonë e lehtë për të tjerët të kuptojnë gjendjen tuaj shpirtërore dhe as për ju të shprehni atë që ndjeni.
Reflektime dhe një vështrim më i thelluar mbi qiellin e sotëm:
Keni kaluar ditë të lodhshme dhe tani po përgatiteni për vendime që ndikojnë drejtpërdrejt në të ardhmen tuaj profesionale. Marrëdhëniet me eprorët ose bashkëpunëtorët mund të jenë të tensionuara dhe ndiheni sikur duhet të provoni vazhdimisht vlerën tuaj. Megjithatë kjo presion ju bën më të fortë dhe më të vetëdijshëm për atë që meritoni. Në dashuri shpesh mbylleni në vetvete kur jeni të shqetësuar, dhe partneri mund ta ketë të vështirë t’ju kuptojë.
Ujori
Me Venusin në një pozicion shumë të mirë, do të ishte gabim të humbnit kohë. Megjithatë kjo fundjavë ndikohet nga një Hënë disonante dhe mund të shfaqen disa shqetësime të vogla fizike ose dhimbje të lehta në kyçe. Prej muajit të kaluar ju është këshilluar të kujdeseni pak më shumë për veten. Jeni një shenjë që shpesh shmang kontrollet sepse jeni gjithmonë të zënë me shumë gjëra, por ndonjëherë është e rëndësishme të ndaleni dhe të dëgjoni trupin tuaj. Mendoni edhe për ndjenjat: nëse jeni vetëm, shikoni përreth, sepse Venusi është sërish në favorin tuaj.
Reflektime dhe një vështrim më i thelluar mbi qiellin e sotëm:
Dashuria është në plan të parë dhe mund të përjetoni emocione më të forta, por trupi kërkon më shumë kujdes. Jeni gjithmonë të përfshirë në projekte dhe ide të reja dhe shpesh neglizhoni sinjalet fizike. Një shqetësim i vogël mund t’ju kujtojë se duhet të kujdeseni më shumë për veten. Nëse jeni vetëm, kjo periudhë sjell energji të favorshme për takime të reja.
Peshqit
Këto dy ditë mund t’ju sjellin një intuitë të veçantë ose edhe një ëndërr me kuptim të veçantë. Shpesh thuhet se të lindurit në këtë shenjë kanë një lidhje të fortë me botën shpirtërore dhe me gjithçka që shkon përtej realitetit të përditshëm. Kjo është një cilësi e bukur. Fatalizmi që ndonjëherë u atribuohet Peshqve nuk është mungesë vullneti, por një mënyrë për të kërkuar përmbushje në ideale. Për ju gjërat materiale kanë rëndësi, por edhe ushqimi i shpirtit është po aq i rëndësishëm. Kjo fundjavë është shumë interesante për çiftet që duhen.
Reflektime dhe një vështrim më i thelluar mbi qiellin e sotëm:
Shenja të reja mund të shfaqen përmes ëndrrave ose intuitave të papritura. Ju kërkoni shpesh një ekuilibër mes realitetit dhe dimensionit shpirtëror dhe ndiheni më të plotësuar kur i jepni hapësirë idealeve tuaja. Në fundjavë dashuria mund të mbushet me afërsi dhe romantizëm, sidomos në marrëdhëniet e qëndrueshme. Duke ushqyer shpirtin tuaj, do të gjeni një qetësi që reflektohet edhe në raportet me njerëzit që doni.
