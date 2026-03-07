Inspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut në aksion në tërë Kosovën për çmimet e karburanteve

Inspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut, në kuadër të Ministria e Industrisë, Sipërmarrjes, Tregtisë dhe Inovacionit (MINT), ka zhvilluar sot një aksion të gjerë inspektues në tërë Kosovë për kontrollin e çmimeve të produkteve të naftës.
Sipas komunikatës për media nga MINT, aksioni u realizua në bashkëpunim me Administratën Tatimore, Doganën dhe Autoritetin e Konkurrencës, me qëllim mbrojtjen e konsumatorëve, sigurimin e konkurrencës së ndershme dhe transparencën në treg. Veprimet u bazuan në vendimin e ministres Mimoza Kusari-Lila për rregullimin e përkohshëm të çmimeve të derivateve.
Aksioni përfshiu mbi 25 operatorë ekonomikë në tërë territorin e Kosovës, duke përfshirë tregtarët e produkteve të naftës për përdorim në transport. Inspektorati veproi në koordinim të ngushtë me Doganën, Administratën Tatimore dhe Autoritetin e Konkurrencës për të siguruar efektivitet dhe koordinim të veprimeve.
MINT njofton se monitorimi i tregut do të vazhdojë në mënyrë të vazhdueshme për të luftuar informalitetin, për të eliminuar praktikat e padrejta tregtare dhe për të mbrojtur shëndetin dhe sigurinë e qytetarëve. Çdo shkelje e kërkesave ligjore do të ndiqet me masa ndëshkuese sipas legjislacionit në fuqi.
