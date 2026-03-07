Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
‘Ju lutemi mos shkoni në aeroport’! Zyrtare! Lufta në Lindjen e Mesme, Emiratet anulojnë të gjitha fluturimet për në Dubai
Transmetuar më 07-03-2026, 10:05

Kompania ajrore ‘Emirates’ ka njoftuar pezullimin e përkohshëm të të gjitha fluturimeve drejt dhe nga Dubai deri në një njoftim të dytë.

Në një deklaratë të publikuar në rrjetin social X, kompania u ka kërkuar pasagjerëve të mos paraqiten në aeroport deri në një përditësim të ri.

“Ju lutemi mos shkoni në aeroport”, thuhet në njoftim.

Ndërkohë, edhe Aeroporti Ndërkombëtar i Dubait ka njoftuar pezullimin e përkohshëm të fluturimeve, duke sqaruar se masa është marrë për sigurinë e pasagjerëve, stafit të aeroportit dhe ekuipazheve të linjave ajrore për shkak të lufftës në Lindjen e Mesme.

Autoritetet bëjnë thirrje që udhëtarët të ndjekin njoftimet zyrtare për përditësime të mëtejshme.

